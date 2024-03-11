Водночас Сежурне наголосив, що Україна не просить надсилати війська, йдеться про надання ЗСУ боєприпасів. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснив 24 Каналу, що саме вплинуло на зміну риторики французьких високопосадовців, які зараз обрали більш войовничу позицію. Вона кардинально відрізняється від тієї, яку вони посідали раніше.

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Слова Макрона – реакція на дії росіян

На сьогоднішні висловлювання Еммануеля Макрона щодо війни, яку розв'язала Росія в Україн, вплинули події, що розгорнулися у 2023 році в Африці.

Треба на це дивитись крізь призму Африки. Росіяни або парамілітарні утворення близькі до російського уряду впродовж 2023-го витіснили французів з багатьох країн на цьому континенті. Всі пам'ятаємо історію з Нігером. Також в декількох африканських країнах, в яких Франція мала доволі значні інтереси, Москва відсунула Париж звідти,

– наголосив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Після цього стало зрозуміло, що французи так просто це не залишать і знайдуть спосіб відповісти Росії. Тому сьогоднішні висловлювання зокрема Макрона – це реакція на той факт, що їх росіяни викинули його з Африки.

Потрібно "вдарити першими"

Коли у 2021 році Джозеф Байден сказав, що США в жодному разі не буде втручатися у конфлікті в Європі і не надсилатиме війська, Росія усвідомила, що може розпочати в Європі війну, в якій Сполучені Штати не будуть брати участь. Зараз Франція хоче виправити цю ситуацію.

Макрон, роблячи войовничі заяви щодо можливості введення військ НАТО в Україну, може розраховувати на те, що в Росії повірять, що це реально може відбутися.

Путін колись казав, що його навчили у підворітті, що треба бити першим. Так ось зараз країни-члени НАТО можуть згадати цей його вислів і вдарити першими. Причому, за словами Уса, не на своїй території, а в Україні.

Раніше дослідження окремих європейських аналітичних центрів показували, що за 6 – 10 років існує ризик загрози країнам Європи з боку Росії. Тому країни НАТО, не чекаючи, поки цей ризик переросте в загрозу, можуть "вдарити першими", відправивши свої війська в Україну.

"Проте найголовніше – відправляти меседжі Росії, щоб вона зрозуміла, що так легко не зможе захопити Україну і що у певний момент можуть з'явитися війська НАТО. Чи зможе Росія з ними воювати, враховуючи досвід її війни з Україною, коли вона не зуміла впоратись. Я не впевнений, що Росія готова до нового конфлікту", – зазначив Іван Ус.

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