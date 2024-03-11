В воскресенье, 10 марта, Елисейский дворец заявил, что визит Макрона в Украину состоится в течение “ближайших нескольких недель”.
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Во Франции отвергли предположение, что поездку отложили из соображений безопасности после того, как российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Тогда российская ракета ударила в 500 метрах от места, где был греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис вместе с президентом Зеленским.
По словам издания, Макрон в последние недели усилил антироссийскую риторику, чем вызвал "раздражение союзников", а особенно это касается Германии.
Макрон решил не спешить в Киев и сейчас хочет "выделить необходимое время" для переговоров с союзниками, чтобы приехать в Украину "с ощутимыми результатами",
– цитируют журналисты слова французских дипломатов.
Собеседники издания добавляют, что сейчас "нужно время" на формирование коалиций и заключение договоренностей с партнерами.
Резонансное заявление Макрона: что известно
- Президент Франции 26 февраля сказал во время общения с журналистами, что существует возможность, что в Украину будут направлены войска НАТО. Он уточнил, что этот вопрос пока не согласован между партнерами. Французский лидер отметил, что многие, кто говорит сейчас "никогда", выступали и против предоставления Украине танков, самолетов, ракет.
- Глава МИД Франции Стефан Сежурне отметил, что в случае отправки западных войск в Украину они не будут участвовать в боевых действиях. В то же время по его словам, Париж "должен рассмотреть новые действия в поддержку Украины". Речь о разминировании, киберзащите, производство оружия на месте, на украинской территории.
- Позже Макрон отметил, что заявление было взвешенное и продуманное. Также 4 марта он снова высказался по этому поводу, отметив, что нельзя исключать того, что отправка войск НАТО в Украину состоится. Однако это не означает, что это может произойти "в ближайшем будущем". В то же время он заявил, что начинается дискуссия об этом. Также союзники размышляют "обо всем, что можно сделать, чтобы поддержать Украину".