Над Малими Щербаками, що на Запоріжжі, ЗСУ підняли український стяг. Захисники звільнили населений пункт від російських загарбників.

Де розташоване на карті звільнене селище – показує 24 Канал.

Дивіться також Сили оборони звільнили Малі Щербаки на Запоріжжі

Де на карті звільнені Малі Щербаки?

Сили оборони України повідомили, що 12 жовтня від окупантів звільнили село Малі Щербаки. У проведенні операції брали участь 24-й батальйон "Айдар" та 33-й штурмовий полк.

Малі Щербаки – село в Україні, у Степногірській селищній громаді Василівського району Запорізької області. Розташоване майже за 70 кілометрів від районного центру.

Малі Щербаки, що на Запоріжжі: дивіться на карті

Повернення контролю над селом стало черговим кроком у поступовому відтісненні російських військ на Запорізькому напрямку.

Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.