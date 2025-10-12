Над Малыми Щербаками, что в Запорожье, ВСУ подняли украинский флаг. Защитники освободили населенный пункт от российских захватчиков.

Где расположен на карте освобожденный поселок – показывает 24 Канал.

Смотрите также Силы обороны освободили Малые Щербаки в Запорожье

Где на карте освобождены Малые Щербаки?

Силы обороны Украины сообщили, что 12 октября от оккупантов освободили село Малые Щербаки. В проведении операции принимали участие 24-й батальон "Айдар" и 33-й штурмовой полк.

Малые Щербаки – село в Украине, в Степногорской поселковой громаде Васильевского района Запорожской области. Расположено почти в 70 километрах от районного центра.

Малые Щербаки, что в Запорожье: смотрите на карте

Возвращение контроля над селом стало очередным шагом в постепенном оттеснении российских войск на Запорожском направлении.

Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.