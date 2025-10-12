Малые Щербаки в Запорожье освобождены от оккупантов: где населенный пункт на карте
- ВСУ освободили село Малые Щербаки в Запорожской области от российских оккупантов.
- Операцию провели 24-й батальон "Айдар" и 33-й штурмовой полк 12 октября.
Над Малыми Щербаками, что в Запорожье, ВСУ подняли украинский флаг. Защитники освободили населенный пункт от российских захватчиков.
Где расположен на карте освобожденный поселок – показывает 24 Канал.
Где на карте освобождены Малые Щербаки?
Силы обороны Украины сообщили, что 12 октября от оккупантов освободили село Малые Щербаки. В проведении операции принимали участие 24-й батальон "Айдар" и 33-й штурмовой полк.
Малые Щербаки – село в Украине, в Степногорской поселковой громаде Васильевского района Запорожской области. Расположено почти в 70 километрах от районного центра.
Малые Щербаки, что в Запорожье: смотрите на карте
Возвращение контроля над селом стало очередным шагом в постепенном оттеснении российских войск на Запорожском направлении.
Недавние достижения ВСУ на фронте
Россияне до сих пор не смогли захватить Часов Яр в Донецкой области. Об этом сообщил пресс-офицер 24-й ОМБр имени короля Даниила Иван Петричак в эфире 24 Канала. Он добавил, что ситуация постоянно меняется, а оккупанты массово применяют FPV-дроны.
Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские войска не достигли заметных результатов на направлениях наступления. Ожесточенные бои продолжаются вдоль линии Купёянск – Лиман – Северск – Константиновка – Новопавловка – Гуляйполе.