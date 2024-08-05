Після розгрому вагнерівців: уряд Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною

У Малі, де владу має перехідний уряд, заявили про розірвання дипломатичних відносин з Україною. Варто зауважити, що влада Малі вважає російських вагнерівців частиною своїх збройних сил.

МЗС країни навіть викликало до себе українського посла в Малі Юрія Пивоварова через його допис, у якому нібито дипломат демонстрував підтримку туарегам, які розгромили ПВК "Вагнера".

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Що відомо про заяву Малі

Перехідний уряд Малі заявив, що вони вирішили:

розірвати з негайним набранням чинності дипломатичні відносини між Республікою Малі та Україною ;

; звернутись до компетентних судових органів, після коментарів Андрія Юсова та Юрія Пивоварова, які є "пропагуванням тероризму";

вжити необхідних заходів для недопущення будь-якої дестабілізації Малі з боку африканських держав, і зокрема – з боку українських посольств, розташованих у субрегіоні;

офіційно сповіщати регіональні та міжнародні органи, а також держави, які підтримують Україну, про те, що "ця країна відкрито та публічно демонструє свою підтримку тероризму".

Перед цією заявою в документі висловлюється низка звинувачень в бік України. Зокрема, щодо представника Головного управління розвідки Андрія Юсова, який, за словами хунти, нібито визнав роль Києва у поразці від туарегів 25 – 27 липня сил збройних сил Малі та російських вагнерівців.

Також у Малі вважають, що посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров також нібито відкрито демонстрував підтримку своєю країною "міжнародного тероризму", зокрема – в Малі.

Комюніке, яке опублікував перехідний уряд Малі

Далі малійська хунта в документі зображає Україну та нашу владу в "кращих" традиціях Кремля, заявивши про "нацистський режим" в нашій країні.

Також перехідний уряд Малі заявив, що нібито дії української влади є "порушенням суверенітету Малі" та "вже виходять за рамки іноземного втручання, осудливі самі по собі та є явною агресією".

Які важливі події передували комюніке

28 липня іноземні ЗМІ написали, що туареги перерізали декілька десятків вагнерівців із Росії. Бій тривав на Півночі Малі.

Згодом туареги – після розгрому вагнерівців – взяли в руки український прапор та заявили, що готові віддати полонених вагнерівців Україні.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов тоді заявив, що все, що робить Україна, відбувається у межах і рамках міжнародного права з урахуванням відповідних процедур. Тоді він відмовився коментувати ситуацію.

Також в ГУР сказали, що тепер Росія матиме менше "замовлень" в Африці. Тоді ж Андрій Юсов сказав, що "далі буде", не озвучивши будь-яких деталей.

У Малі внаслідок державного перевороту до влади прийшла хунта на чолі з полковником Ассімі Гоїтою. Вони підтримують дружні стосунки з Росією. Так, ця влада Малі підтримується завдяки ПВК "Вагнер".