После разгрома вагнеровцев: правительство Мали решило разорвать дипотношения с Украиной
Источник:Коммюнике хунты Мали
В Мали, где власть имеет переходное правительство, заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Стоит заметить, что власти Мали считают российских вагнеровцев частью своих вооруженных сил.
МИД страны даже вызвало к себе украинского посла в Мали Юрия Пивоварова из-за его сообщения, в котором якобы дипломат демонстрировал поддержку туарегам, которые разгромили ЧВК "Вагнера".
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Что известно о заявлении Мали
Переходное правительство Мали заявило, что они решили:
- разорвать с немедленным вступлением в силу дипломатические отношения между Республикой Мали и Украиной;
- обратиться в компетентные судебные органы, после комментариев Андрея Юсова и Юрия Пивоварова, которые являются "пропагандой терроризма";
- принять необходимые меры для недопущения любой дестабилизации Мали со стороны африканских государств, и в частности – со стороны украинских посольств, расположенных в субрегионе;
- официально извещать региональные и международные органы, а также государства, которые поддерживают Украину, о том, что "эта страна открыто и публично демонстрирует свою поддержку терроризма".
Перед этим заявлением в документе высказывается ряд обвинений в сторону Украины. В частности, в отношении представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, который, по словам хунты, якобы признал роль Киева в поражении от туарегов 25 – 27 июля сил вооруженных сил Мали и российских вагнеровцев.
Также в Мали считают, что посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров также якобы открыто демонстрировал поддержку своей страной "международного терроризма", в частности – в Мали.
Коммюнике, которое опубликовало переходное правительство Мали
Далее малийская хунта в документе изображает Украину и нашу власть в "лучших" традициях Кремля, заявив о "нацистском режиме" в нашей стране.
Также переходное правительство Мали заявило, что якобы действия украинской власти являются "нарушением суверенитета Мали" и "уже выходят за рамки иностранного вмешательства, осудительны сами по себе и являются явной агрессией".
Какие важные события предшествовали коммюнике
- 28 июля иностранные СМИ написали, что туареги перерезали несколько десятков вагнеровцев из России. Бой продолжался на Севере Мали.
- Позже туареги – после разгрома вагнеровцев – взяли в руки украинский флаг и заявили, что готовы отдать пленных вагнеровцев Украине.
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов тогда заявил, что все, что делает Украина, происходит в рамках и рамках международного права с учетом соответствующих процедур. Тогда он отказался комментировать ситуацию.
- Также в ГУР сказали, что теперь Россия будет иметь меньше "заказов" в Африке. Тогда же Андрей Юсов сказал, что "дальше будет", не озвучив каких-либо деталей.