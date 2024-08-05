МИД страны даже вызвало к себе украинского посла в Мали Юрия Пивоварова из-за его сообщения, в котором якобы дипломат демонстрировал поддержку туарегам, которые разгромили ЧВК "Вагнера".

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Что известно о заявлении Мали

Переходное правительство Мали заявило, что они решили:

разорвать с немедленным вступлением в силу дипломатические отношения между Республикой Мали и Украиной ;

; обратиться в компетентные судебные органы, после комментариев Андрея Юсова и Юрия Пивоварова, которые являются "пропагандой терроризма";

принять необходимые меры для недопущения любой дестабилизации Мали со стороны африканских государств, и в частности – со стороны украинских посольств, расположенных в субрегионе;

официально извещать региональные и международные органы, а также государства, которые поддерживают Украину, о том, что "эта страна открыто и публично демонстрирует свою поддержку терроризма".

Перед этим заявлением в документе высказывается ряд обвинений в сторону Украины. В частности, в отношении представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, который, по словам хунты, якобы признал роль Киева в поражении от туарегов 25 – 27 июля сил вооруженных сил Мали и российских вагнеровцев.

Также в Мали считают, что посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров также якобы открыто демонстрировал поддержку своей страной "международного терроризма", в частности – в Мали.

Коммюнике, которое опубликовало переходное правительство Мали

Далее малийская хунта в документе изображает Украину и нашу власть в "лучших" традициях Кремля, заявив о "нацистском режиме" в нашей стране.

Также переходное правительство Мали заявило, что якобы действия украинской власти являются "нарушением суверенитета Мали" и "уже выходят за рамки иностранного вмешательства, осудительны сами по себе и являются явной агрессией".

Важно. В Мали в результате государственного переворота к власти пришла хунта во главе с полковником Ассими Гоитой. Они поддерживают дружеские отношения с Россией. Так, эта власть Мали поддерживается благодаря ЧВК "Вагнер".

Какие важные события предшествовали коммюнике