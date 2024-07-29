В СМИ выложили фото туарегов с флагом Украины

Эта фотография будто указывает на поддержку Украины туарегами, которые преследовали наемников "Вагнера" по всему африканскому континенту,

– сказано в статье Kyiv Post.

Туареги держат сине-желтый флаг после победы над вагнеровцами / Фото Kyiv Post

СМИ получило фотографию от источников в секторе обороны и безопасности Украины. "Повстанцы-туареги позируют с украинским флагом после того, как только что нанесли серьезное поражение российским государственным наемникам "Вагнера" в Мали", – говорится в подписи к ней.

Бои с ЧВК "Вагнера" состоялись 25-26 июля в городе Тинзауатене, недалеко от границы Мали с Алжиром. Было убито около двух десятков боевиков, других взяли в плен.