У ЗМІ виклали фото туарегів з прапором України

Ця фотографія ніби вказує на підтримку України туарегами, які переслідували найманців Вагнера по всьому африканському континенту,

– сказано в статті Kyiv Post.

Туареги тримають синьо-жовтий стяг після перемоги над вагнерівцями / Фото Kyiv Post

ЗМІ отримало світлину від джерел у секторі оборони та безпеки України. "Повстанці-туареги позують з українським прапором після того, як щойно завдали серйозної поразки російським державним найманцям "Вагнера" в Малі", – ідеться в підписі до неї.

Бої з ПВК "Вагнера" відбулися 25-26 липня в місті Тінзауатене, що неподалік від кордону Малі з Алжиром. Було вбито приблизно два десятки бойовиків, інших взяли в полон.