Серед них були й доволі відомі та навчені російські військові. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у розмові з 24 Каналом пояснив, як туарегам вдалося розгромити ПВК "Вагнера" та чому до цього може бути причетним російське міністерство оборони.

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Боротьба за Африку

Малі – це остання африканська країна, де у ПВК "Вагнера" був повний контроль: як над керівництвом країни, так і видобутком золота тощо. Розгром вагнерівців став результатом вдалої засідки туарегів.

Туареги – це досить вмілі партизани, ось у чому справа. Вони дуже добре знають пустелю, набагато краще, ніж вагнерівці. Непідготовлений рейд також повпливав на такий результат. З іншого боку вагнерівців вже давно намагаються позбавити "африканського пирога",

– наголосив Олександр Коваленко.

Втім вони були важливою ціллю не лише для місцевих партизанів. З інших африканських країн вагнерівців витіснив "Африканський корпус", який підконтрольний міністерству оборони Росії. З Малі так не вийшло тому, що підготовлений "Африканський корпус" доєднали до групи військ "Північ", яка в травні розпочала наступ на Харківщині.

"Вони хотіли розпочати епічний наступ, швиденько усе захопити і відправити "Африканський корпус" в Малі. Але на Харківщині вони самі себе загнали у пастку, тож "Африканський корпус" продовжує сточуватися у боях на Вовчанськ", – пояснив військовий оглядач.

Отож найближчим часом "Африканський корпус" не мали відправляти в Малі, однак засідка на вагнерівців прискорить цей процес.

Цілком можливо, що навіть саме міністерство оборони Росії злило туарегам координати та напрямок колон вагнерівців. Така собі конкуренція. Але найголовніше, що коли ці останні вагнерівці повернуться до Росії, їхню історію там і закінчать,

– наголосив Коваленко.

Залишок бойовиків, ймовірно, відправлять на "м'ясні штурми" в Україну, а керівництво ПВК "Вагнера", яке намагалося зберегти собі життя в Малі, чекає не надто приємна доля у самій же Росії.