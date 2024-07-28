Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зазначивши, що Сили оборони різними способами намагаються знизити інтенсивність застосування ворожої авіації.

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"Тиск від росіян справді посилився, попри втрати, яких він суттєво зазнає. Противник намагається вчиняти більш активні ударно-штурмові дії й підтримувати їх на відмітці "висока інтенсивність", – наголосив Федоренко.

Тут важливо зазначити, чим це закінчується для ворога. За останній час на Харківському напрямку росіяни успіхів не мали. Українським військовим вдається надійно утримувати позиції та знищувати ворожий потенціал. Також формувати передумову до відбиття низки позицій, а значить деокупувати нашу землю.

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Противник інтенсивно застосовує безпілотні системи як ударного, так і розвідувального типу. Під коригування своїх "крил" росіяни здійснюють ураження українських позицій шляхом достатньої кількості грізної зброї. Мовиться про авіацію, яка запускає керовані авіабомби різної ваги. Нею прагнуть поцілити не лише по передній лінії, а й по прифронтових населених пунктах, зокрема Харкову.

Чи можна покласти край ворожій авіації або знизити інтенсивність її застосування? Так, можна. Сили оборони над цим активно працюють,

– зазначив Ахіллес.

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Бачимо "бавовну", яка майже щоденно відбувається у глибині російського оперативного простору. Знищуються об'єкти, які мають безпосереднє відношення до окупаційних військ, а також ті, які наповнюють їхню економіку "нафтодоларом". Зокрема, бази з перероблення нафтопродуктів.

Нам дуже необхідний розширений дозвіл від міжнародних партнерів на застосування високоточної зброї в глибині Росії. Зокрема, по летовищах, щоб знизити інтенсивність застосування ворогом авіації й у такий спосіб знизити вплив на наші позиції,

– констатував комбат.