Колона малійських урядових військ та союзних їм російських найманців була розгромлена в бою з туарегами на півночі країни.

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Хто такі туареги, які знищили колону вагнерівців у Малі

Етнічна група туарегів мешкає в регіоні Сахари, в тому числі на півночі Малі. У 2012 році група ініціювала повстання проти уряду малійської хунти, але їхні зусилля були зірвані ісламістськими групами. Після втручання французьких військових у 2013 році Організація Об'єднаних Націй розгорнула свою миротворчу місію MINUSMA.



Попри мирну угоду, підписану з Бамако у 2015 році, переговори були зірвані наприкінці 2022 року, коли CSP-PSD вийшли зі складу місії.



У 2020 році армія Малі знову захопила владу, що призвело до відходу місії Франції та розгортання російських найманців з ПВК "Вагнера" для надання допомоги в забезпеченні безпеки всередині країни.



Крім того, малійський уряд звернувся з проханням про виведення 12 тисяч миротворців ООН, і цей процес наразі триває. Відтоді ПВК "Вагнера" стала основною іноземною силою, яка допомагає малійському уряду в його конфлікті з різними групами, в тому числі з туарегами.

Раніше повстанський рух, відомий як "Постійні стратегічні рамки миру, безпеки і розвитку" (CSP-PSD), оголосив про успішне захоплення бронетехніки, вантажівок і танків під час зіткнень у прикордонному місті Тінзауатен. Крім того, група повідомила про значні пошкодження гелікоптера, який розбився в місті Кідал, розташованому за сотні кілометрів від кордону.

До слова, у мережі також з'явилися повідомлення, що туареги могли ліквідувати російського пропагандиста з позивним "Білий", автора телеграм-каналу GREY ZONE. Також в Малі загинув ще один відомий командир вагнерівців Антон Єлізаров, з позивним "Лотос".