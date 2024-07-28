Среди них были и довольно известные и обученные российские военные. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в разговоре с 24 Каналом объяснил, как туарегам удалось разгромить ЧВК "Вагнера" и почему к этому может быть причастно российское министерство обороны.

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Борьба за Африку

Мали – это последняя африканская страна, где у ЧВК "Вагнера" был полный контроль: как над руководством страны, так и добычей золота и тому подобное. Разгром вагнеровцев стал результатом удачной засады туарегов.

Туареги – это достаточно умелые партизаны, вот в чем дело. Они очень хорошо знают пустыню, намного лучше, чем вагнеровцы. Неподготовленный рейд также повлиял на такой результат. С другой стороны вагнеровцев уже давно пытаются лишить "африканского пирога",

– отметил Александр Коваленко.

Впрочем, они были важной целью не только для местных партизан. Из других африканских стран вагнеровцев вытеснил "Африканский корпус", который подконтролен министерству обороны России. С Мали так не получилось потому, что подготовленный "Африканский корпус" присоединили к группе войск "Север", которая в мае начала наступление на Харьковщине.

"Они хотели начать эпическое наступление, быстренько все захватить и отправить "Африканский корпус" в Мали. Но на Харьковщине они сами себя загнали в ловушку, поэтому "Африканский корпус" продолжает стачиваться в боях на Волчанск", – объяснил военный обозреватель.

Поэтому в ближайшее время "Африканский корпус" не должны были отправлять в Мали, однако засада на вагнеровцев ускорит этот процесс.

Вполне возможно, что даже само министерство обороны России слило туарегам координаты и направление колонн вагнеровцев. Такая себе конкуренция. Но самое главное, что когда эти последние вагнеровцы вернутся в Россию, их историю там и закончат,

– подчеркнул Коваленко.

Остаток боевиков, вероятно, отправят на "мясные штурмы" в Украину, а руководство ЧВК "Вагнера", которое пыталось сохранить себе жизнь в Мали, ждет не слишком приятная судьба в самой же России.