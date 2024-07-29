Росія матиме менше "замовлень" в Африці, сказав представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Раніше повстанці в Малі запропонували продати полонених вагнерівців Україні, та в ГУР відмовилися коментувати це.

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На що чекати Росії після поразки ПВК "Вагнера" в Малі

За словами Андрія Юсова, наслідки будуть не тільки для конкретно угруповання "Вагнера", але й для всього терористичного угруповання, яким є Росія.

На певному етапі вони розгорнули дуже активну діяльність, зокрема, на африканському напрямку. Своїми найманцями намагалися вирішувати політичні, економічні питання, змінювати або підтримувати ті чи ті уряди. І от сьогодні весь світ бачить, що це вже не той потенціал, що можливості Росії далеко не ті, що раніше. А це означає, що нових замовлень і розрахунку на них як на інструмент вирішення проблем, у регіоні буде менше,

– констатував він.

Представник ГУР заявив, що повстанці отримали необхідну інформацію і не лише її, що дозволило провести успішну операцію проти російських воєнних злочинців. Все, що робить Україна, відбувається в межах міжнародного права з урахуванням всіх необхідних процедур.

Юсов не навів деталей, але пообіцяв: далі буде.

Що відомо про фіаско вагнерівців у Малі

Наприкінці липня стало відомо, що ПВК "Вагнера" у Малі зазнало поразки від туарегів. Різні джерела навели різні деталі, але зрозуміло, що найманці потрапили у засідку, є загиблі.

Мовилося навіть про те, що міг загинути пропагандист "Білий" із каналу GREY ZONE, який був неофіційним рупором ПВК "Вагнера". Українофобський канал вів 31-річний уродженець Липецької області Нікіта Федянін.

Також, можливо, загинув відомий командир вагнерівців Антон Єлізаров з позивним "Лотос". Він керував наступом на Соледар і Бахмут у Донецькій області.

Цікаво, що Малі – це остання африканська країна, де у ПВК "Вагнера" був повний контроль: як над керівництвом країни, так і видобутком золота. Розгром вагнерівців став результатом вдалої засідки туарегів.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у розмові з 24 Каналом пояснив, що туареги – досить вмілі партизани. Але є версія, що навіть саме міністерство оборони Росії злило туарегам координати та напрямок колон вагнерівців.