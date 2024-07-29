Туареги на сторінці у соцмережі "Х" запропонували продати полонених найманців Україні. У ГУР прокоментували це повідомлення в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Що сказали у ГУР

Представник української розвідки Андрій Юсов наголосив: все, що робить Україна, відбувається у межах і рамках міжнародного права з урахуванням відповідних процедур.

Водночас розвідник підтвердив, що інформація про "продаж" вагнерівців їм відома. Вона відстежується і перевіряється.

Це чутливий процес, тому деталі ми коментувати не будемо. Можу процитувати лише генерала Буданова, який свого часу казав, що російські воєнні злочинці будуть отримувати справедливе покарання у різних куточках світу, де б вони не були. Без деталей. Ми просто спостерігаємо це зараз наживо,

– заявив Юсов.

Окремо військовий розказав, що розгром вагнерівців у Малі матиме наслідки для усього терористичного угруповання, яким є Росія.

Кремль своїми найманцями намагався вирішувати ті чи інші геополітичні питання, змінювати владу в інших країнах. І тепер весь світ бачить, що Росія втратила потенціал, її можливості не такі, які були раніше. Це означає, що розрахунку на вагнерівців як на інструмент вирішення проблем у регіоні буде менше.

Також світ побачив, що повстанці отримали дані, які дозволили їм провести успішну операцію проти росіян. "Деталей розголошувати не станемо. Продовження буде", – додав Юсов.