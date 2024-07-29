В етері 24 Каналу дослідниця-африканістка, Фундація Global Ukraine Марта Олійник-Дьомочко розповіла, хто такі туареги та проти чого вони повстали.

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Хто такі туареги

Туареги – це народ берберів, ​​корінна етнічна група Північної Африки. Він проживає на території північно-західного Малі приблизно з VIII століття. З 60-х років XX століття, коли Африка отримала незалежність, датуються спроби туарегів створити свою країну Азавад.

Зараз туареги живуть на території Малі, Нігеру, Буркіна-Фасо, Алжиру, Лівії.

Якщо говорити про їхню державу, то вона буде приблизно в місці, де сходитимуться кордони цих країн,

– зауважила дослідниця-африканістка.

Останнє їхнє успішне повстання було у 2012 році. Тоді через те, що в Малі не могли придушити повстанням туарегів, до яких потім долучилися також найманці джихадисти, навіть було усунено президента від влади й відбувся військовий переворот. Завдяки Франції та її операції "Сервал" ситуацію вдалося залагодити.

У 2013 році навіть була проголошена ніким не визнана держава Азавад. Утім, коли гаряча фаза конфлікту доходила до фінішу у 2015 році, то туареги відмовилися від цієї країни, оскільки її ніхто не визнав й сказали, що згодні на автономію в складі Малі.

Угода про припинення вогню діяла навіть коли в Малі відбулися два перевороти у 2020 та 2021 році, адже в країні ще перебували брокери цієї мирної угоди, зокрема французькі та натівські військові,

– мовила Олійник-Дьомочко.

Після переворотів Хунта Малі повністю взяла курс на Росію. Вона виставила французьких військових та стабілізаційну місію. У серпні 2023 року Хунта Малі зайняла базу поблизу міста Тімбукту, яка колись належала ООН, й звідти зробили кілька атак на туарегів.

Відповідно туареги оголосили про те, що угода від 2015 року уже не діє, тому що на них здійснюють атаки. Вони почали звинувачувати у всіх збройних протистояннях Малі й вагнерівці, оголосивши їм війну. З серпня 2023 року відбуваються постійні зіткнення між туарегами й силами Малі, яких підтримують вагнерівці.

Туареги зазнали кілька поразок, наприкінці 2023 року втратили території на півночі країни. Зокрема, велике місто як Кідал, яке для них стратегічне. Коли в листопаді 2023 року армія Малі зайшла в Кідал, то над містом спочатку вивісили прапор російських вагнерівців, а лише потім його зняли й повісили прапор Малі,

– додала дослідниця-африканістка.

З минулого року, коли туареги зазнали невдач, вони перейшли до тактики підриву, блокування доріг, організації терористичних актів. До них також долучилося кілька угруповань, які пов'язані з Аль-Каїдою.

Аль-Каїда – міжнародна терористична суннітська джихадистська організація. Заснована 1988 року Осамою бен Ладеном в Афганістані для боротьби з радянським вторгненням.

Як ставитися до туарегів

Дослідниця-африканістка відповіла, як Україна, яка є демократичною країною, повинна ставитися до туарегів та їхньої боротьби.

Це питання варто розглядати з боку, як на це б реагували наші основні міжнародні партнери, африканські країни, з якими Україна збирається наростити співпрацю,

– зазначила Олійник-Дьомочко.

Туареги – народ з давньою історією, але ми не можемо сказати, що вони хороші, добрі. Адже у 2012 році, коли туареги почали своє повстання їх звинувачували у ряді злочинів: зґвалтуваннях, викраденнях, розправі з цивільним населенням, вербуванні дітей.

З іншого боку – Хунта Малі зараз руками вагнерівців фактично займається тим самим. Те, що туареги ліквідували вагнерівців, для нас це плюс й також колосальний удар по іміджу Росії. Адже на африканському континенті Кремль пропагує вагнерівців нібито як супергероїв.

Навіть кільки місяців тому у соціальних мережах була ціла серія роликів, де вагнерівці зображені як супергерої. Мовляв, вони сильні й зараз врятують західну Африку від європейців.