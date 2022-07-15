Мама загиблої "сонячної" 4-річної Лізи з Вінниці жива, тіла 13 людей досі не ідентифіковані

Мамі 4-річної дівчинки Лізи, яку росіяни вбили у Вінниці 14 липня, вдалося вижити. Її вже прооперували, проте жінка досі перебуває у важкому стані.

Станом на ранок 15 липня виявили 23 загиблих внаслідок ракетного удару по центру Вінниці. На жаль, їхня кількість може зрости.

До теми Моторошний ракетний обстріл Вінниці: все, що відомо про атаку ворога 14 липня

Тіла 13 загиблих досі не ідентифіковані

Наразі вдалося ідентифікувати тіла 10 людей. Серед них 4-річна "сонячна" Ліза. За словами голови Вінницької ОВА Сергія Борзова, тіла двох дітей досі не ідентифіковані, як і 11 дорослих. Відомо, що 2 загиблих неідентифікованих діток – хлопчики.

Мама маленької Лізи жива

Зауважимо, що вчора ввечері низка телеграм-каналів поширювали інформацію про те, що мама Лізи начебто померла в реанімації. Проте це неправдива інформація.

Мама 4-річної Лізи жива. Вона прооперована. Стан важкий,

– повідомив він.

У соцмережах знайома рідних повідомила, що жінку відключили від ШВЛ. Вона постійно питає, де Ліза.

Додамо, що маленька Ліза мала синдром Дауна і в день теракту росіян мама повела дівчинку розвиваючі заняття. Буквально перед трагедією жінка опублікувала сторіз із дитиною – на кадрах видно, як маленька "сонячна" Ліза йшла біля мами та штовхала свій візочок. Під час ворожого удару дитинка померла на місці, а її мамі відірвало ногу.

Діток з синдромом Дауна часто називають "сонячними дітьми" через їхню надзвичайну доброзичливість та відкритість. Але варто наголосити, що дітям з цим діагнозом притаманна вся палітра людських емоцій.

Ввечері перша леді України Олена Зеленська пригадала, що знала цю дитину. Маленька Ліза знімалася у її різдвяному соціальному ролику. Зеленська опублікувала це відео та попросила подивитись на живу дівчинку, яку вбила росія.

У лікарнях перебувають десятки людей

Нагадаємо, зранку 14 липня росіяни запустили ракети "Калібр" в цивільні об'єкти в центрі Вінниці, де були офісні приміщення. Це сталося посеред дня, коли там було багато людей.

На місці удару виникла велика пожежа, вогонь з якої перекинувся на автостоянку. Там спалахнули приблизно 50 автомобілів, половина з яких згоріла вщент. Також пошкоджені житлові будинки, що розміщені поблизу.

Наразі у лікарнях міста 73 постраждалих внаслідок російського теракту. Ще 18 людей – зниклі безвісти. Їх розшукують.

До теми – очевидець розповів моторошні подробиці удару по Вінниці: дивіться відео