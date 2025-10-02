Російські загарбники нібито мають намір відкрити морський пункт пропуску в порту окупованого ними Маріуполя. Реалізувати свої плани Росія хоче у 2027 році.

Про це в етері 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, однак наголосив на важливості того, що відбувається в цьому порту прямо зараз.

Для чого окупанти розчищають акваторію порту?

В порту Маріуполя, як повідомив Андрющенко, тривають великі роботи з днопоглиблення. Такого процесу, з його слів, за період повномасштабного вторгнення не було, як і з часів, коли росіяни збудували Кримський міст.

Тому що саме це поклало край великій навігації Маріупольського порту ще за часів його підконтрольності Україні, бо росіяни перестали пускати ті судна по дедвейту, які могли заходити в порт,

– наголосив Андрющенко.

Росіяни провели тендер, починають роботи з розчищення акваторії. Керівник Центру вивчення окупації пояснив, що вони хочуть зробити це не для цивільних суден, а прагнуть повернутися до своїх планів створити базу ракетних кораблів на території порту.

Вони перейшли до активної фази підготовки. Починаючи з 2024 і по 2025 рік саме в тій частині, де вони це намагаються зробити, тривають будівельні роботи з облаштування причалів, відповідної інфраструктури. Керівник центру окупації прогнозує, що реалізувати задумане окупантам навряд чи вдасться раніше, ніж навесні.

"Плани щодо порту стають зрозумілими, вони стосуються військової інфраструктури, а не того, про що росіяни наголошують (міжнародне відкриття). Адже що вони збираються возити? Не настільки багато залишилось наших надр під контролем Росії, щоб їх тягати через Маріупольський порт. З зерном теж дуже великі проблеми", – пояснив Андрющенко.

