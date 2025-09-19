Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, Україна має можливість діставати деякими засобами ураження по наявній дорозі, яка йде з Маріуполя до Донецька.

До теми Забрали 4 шахти: навіщо росіяни завозять крадене вугілля до Маріуполя

Навіщо окупантам нова окружна дорога?

Як наголосив Світан, ворог намагається розширити так званий сухопутний коридор на окупованих територіях. Там хочуть також покращити логістику на дорозі, яка йде вздовж Азовського узбережжя. Наразі Україна не має можливості регулярно бити на такі відстані.

Це – спроба сховатися від ударів української артилерії. Поки що немає можливості регулярно добивати до того ж Маріуполя чи Бердянська. Потрібні балістичні ракети,

– зазначив Світан.

Яка ситуація на Донеччині: дивіться карту бойових дій

Зараз російські окупанти зосереджені на двох ділянках фронту. Вони мають намір просуватися на Покровському напрямку. Також там хочуть лізти в напрямку Слов'янська з кількох різних точок. Росіяни сподіваються, що зможуть хоча б якось вирішити кризу з водою на Донбасі, яку вони самі ж спричинили.

Росіяни самі зруйнували канал "Сіверський Донець – Донбас". З-під Слов'янська до Донецька йшли мільйони кубів води. Весь Донбас її отримував. Росіяни думають, що дійдуть в Слов'янськ і запустять водопровід. Не запустять. Вони знищили його в нуль. Немає станцій, немає труб,

– підкреслив Світан.

Ситуація в Маріуполі: коротко