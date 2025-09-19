Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, Украина имеет возможность доставать некоторыми средствами поражения по имеющейся дороге, которая идет из Мариуполя в Донецк.

Зачем оккупантам новая окружная дорога?

Как отметил Свитан, вероятно, враг пытается расширить так называемый сухопутный коридор на оккупированных территориях. Там пытаются улучшить логистику на дороге, которая идет вдоль Азовского побережья. Сейчас Украина не имеет возможности регулярно бить на такие расстояния.

Это – попытка спрятаться от ударов украинской артиллерии. Пока нет возможности регулярно добивать до того же Мариуполя или Бердянска. Нужны баллистические ракеты,

– отметил Свитан.

Сейчас российские оккупанты сосредоточены на двух участках фронта. Они намерены продвигаться на Покровском направлении. Также там хотят лезть в направлении Славянска из нескольких разных точек. Россияне надеются, что смогут хотя бы как-то решить кризис с водой на Донбассе, который они сами же создали.

Россияне сами разрушили канал "Северский Донец – Донбасс". Из-под Славянска в Донецк шли миллионы кубов воды. Весь Донбасс ее получал. Россияне думают, что дойдут в Славянск и запустят водопровод. Не запустят. Они уничтожили его в ноль. Нет станций, нет труб,

– подчеркнул Свитан.

Ситуация в Мариуполе: кратко