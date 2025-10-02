Российские захватчики якобы намерены открыть морской пункт пропуска в порту оккупированного ими Мариуполя. Реализовать свои планы Россия хочет в 2027 году.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, однако отметил важность того, что происходит в этом порту прямо сейчас.

Для чего оккупанты расчищают акваторию порта?

В порту Мариуполя, как сообщил Андрющенко, продолжаются большие работы по дноуглублению. Такого процесса, по его словам, за период полномасштабного вторжения не было, как и со времен, когда россияне построили Крымский мост.

Потому что именно это положило конец большой навигации Мариупольского порта еще во времена его подконтрольности Украине, потому что россияне перестали пускать те суда по дедвейту, которые могли заходить в порт,

– подчеркнул Андрющенко.

Россияне провели тендер, начинают работы по расчистке акватории. Руководитель Центра изучения оккупации объяснил, что они хотят сделать это не для гражданских судов, а стремятся вернуться к своим планам создать базу ракетных кораблей на территории порта.

Они перешли к активной фазе подготовки. Начиная с 2024 и по 2025 год именно в той части, где они это пытаются сделать, продолжаются строительные работы по обустройству причалов, соответствующей инфраструктуры. Руководитель центра оккупации прогнозирует, что реализовать задуманное оккупантам вряд ли удастся раньше, чем весной.

"Планы по порту становятся понятными, они касаются военной инфраструктуры, а не того, о чем россияне отмечают (международное открытие). Ведь что они собираются возить? Не настолько много осталось наших недр под контролем России, чтобы их таскать через Мариупольский порт. С зерном тоже очень большие проблемы", – объяснил Андрющенко.

Что происходит в Мариупольском порту: последние новости