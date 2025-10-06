Кремль цим дуже незадоволений: чому Росія змінила тактику масованих обстрілів
- Росія 5 жовтня провела масований удар по Україні, використовуючи десятки ракет і сотні дронів, зосередившись на енергетичній інфраструктурі та цивільних об'єктах.
- Путін хоче налякати українців, він концентрується на окремих регіонах та масовано їх обстрілює.
Росіяни 5 жовтня провели масований удар по Україні, використовуючи десятки ракет і сотні дронів. Цілями Кремля стали житлові будинки, об'єкти енергетики, школи та садочки.
Військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп в ефірі 24 Каналу зауважив, що тактика повітряного нападу Росії змінювалася від початку війни. Це пов'язано з тим, що обидві країни вчаться.
Що дуже розізлило Путіна?
Росіяни виходять з тих пріоритетів, які у них є, а також зважають на можливості України захищатися. Спершу була тактика певного затишшя, у цей час ворог накопичувач сили. Далі він комбіновано атакував одну область або одне місто.
Цю тактикику Росія використовувала на самому початку масованих обстрілів. Сьогодні домінують безпілотники й причини зрозумілі. Їх можна виготовляти у більших кількостях і значно швидше.
Щодо цілей, то тут треба дивитися у глобальному контексті. Росія намагається напередодні зими максимально пошкодити енергетичну, газову інфраструктури України. Кремль дуже незадоволений результатами українських ударів по НПЗ,
– підкреслив Давид Шарп.
Володимир Путін навіть обіцяв відповісти й тепер це робить. Але важливо розуміти, що Росія перша почала завдавати масованих ударів вглибину території України ще у 2022 році. Вони не припинялися.
Я бачу, що обидві сторони хочуть досягти ефекту залякування, тобто показати противнику, що якщо він битиме по тилах, то це обійдеться дуже дорого. Така стратегія інколи працює. До того ж в обидві сторони,
– зауважив військовий оглядач.
Можна припустити, що наприкінці зими така тактика домінуватиме. Згадаймо удар України по ТЕС у Бєлгороді, тобто ми показали Росії, що також можемо позбавити її світла. Але, на жаль, окупанти накопичили боєприпаси й тепер здійснили масований удар.
Ба більше, Росія атакувала не різні об'єкти, а вирішила сконцентруватися на окремих територіях. Мабуть, думали, що так зможуть завдати якнайбільше шкоди Україні.
Масований удар 5 жовтня: головне
- Ціллю нової атаки росіян стала енергетика. Володимир Зеленський наголосив, що Росія навіть не намагалася приховати, що головною мішенню була цивільна сфера: будинки, школи, склади з одягом, критична інфраструктура. Внаслідок ворожої атаки загинуло 5 людей.
- Ворог випустив по Україні пів сотні ракет і майже 500 безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 478 повітряних цілей з 549. Зокрема вдалося збити одну аеробалістичну ракету та понад 40 крилатих. Але, на жаль, зафіксовано 8 прямих влучань ракет і 57 ударних дронів на 20 локаціях.
- Найбільше цілей летіли на Львівщину. Обстріл уже назвали наймасштабнішим за час війни. Є влучання у будинки під Львовом, де загинули 4 людини, займання на великому індустріальному парку, пошкоджені школи, садочки та церква.