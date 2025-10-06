Військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп в ефірі 24 Каналу зауважив, що тактика повітряного нападу Росії змінювалася від початку війни. Це пов'язано з тим, що обидві країни вчаться.

Що дуже розізлило Путіна?

Росіяни виходять з тих пріоритетів, які у них є, а також зважають на можливості України захищатися. Спершу була тактика певного затишшя, у цей час ворог накопичувач сили. Далі він комбіновано атакував одну область або одне місто.

Цю тактикику Росія використовувала на самому початку масованих обстрілів. Сьогодні домінують безпілотники й причини зрозумілі. Їх можна виготовляти у більших кількостях і значно швидше.

Щодо цілей, то тут треба дивитися у глобальному контексті. Росія намагається напередодні зими максимально пошкодити енергетичну, газову інфраструктури України. Кремль дуже незадоволений результатами українських ударів по НПЗ,

– підкреслив Давид Шарп.

Володимир Путін навіть обіцяв відповісти й тепер це робить. Але важливо розуміти, що Росія перша почала завдавати масованих ударів вглибину території України ще у 2022 році. Вони не припинялися.

Я бачу, що обидві сторони хочуть досягти ефекту залякування, тобто показати противнику, що якщо він битиме по тилах, то це обійдеться дуже дорого. Така стратегія інколи працює. До того ж в обидві сторони,

– зауважив військовий оглядач.

Можна припустити, що наприкінці зими така тактика домінуватиме. Згадаймо удар України по ТЕС у Бєлгороді, тобто ми показали Росії, що також можемо позбавити її світла. Але, на жаль, окупанти накопичили боєприпаси й тепер здійснили масований удар.

Ба більше, Росія атакувала не різні об'єкти, а вирішила сконцентруватися на окремих територіях. Мабуть, думали, що так зможуть завдати якнайбільше шкоди Україні.

Масований удар 5 жовтня: головне