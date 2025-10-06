Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала заметил, что тактика воздушного нападения России менялась с начала войны. Это связано с тем, что обе страны учатся.

Что очень разозлило Путина?

Россияне исходят из тех приоритетов, которые у них есть, а также учитывают возможности Украины защищаться. Сначала была тактика определенного затишья, в это время враг накопитель силы. Далее он комбинированно атаковал одну область или один город.

Эту тактику Россия использовала в самом начале массированных обстрелов. Сегодня доминируют беспилотники и причины понятны. Их можно изготавливать в больших количествах и значительно быстрее.

Относительно целей, то надо смотреть в глобальном контексте. Россия пытается накануне зимы максимально повредить энергетическую, газовую инфраструктуру Украины. Кремль очень недоволен результатами украинских ударов по НПЗ,

– подчеркнул Давид Шарп.

Владимир Путин даже обещал ответить и теперь это делает. Но важно понимать, что Россия первая начала наносить массированные удары вглубь территории Украины еще в 2022 году. Они не прекращались.

Я вижу, что обе стороны хотят достичь эффекта запугивания, то есть показать противнику, что если он будет бить по тылам, то это обойдется очень дорого. Такая стратегия иногда работает. К тому же в обе стороны,

– отметил военный обозреватель.

Можно предположить, что в конце зимы такая тактика будет доминировать. Вспомним удар Украины по ТЭС в Белгороде, то есть мы показали России, что также можем лишить ее света. Но, к сожалению, оккупанты накопили боеприпасы и теперь осуществили массированный удар.

Более того, Россия атаковала не разные объекты, а решила сконцентрироваться на отдельных территориях. Видимо, думали, что так смогут нанести как можно больше вреда Украине.

