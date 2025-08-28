У ніч на четвер, 28 серпня, російська армія здійснила чергову масовану атаку на Україну. Тактика ворога схожа на ту, що була застосована 21 серпня.

Деталі розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на етер телемарафону. Дивіться також Під основним ударом Київ: усе, що відомо про наслідки масованого удару У чому різниця масованих атак 21 і 28 серпня? Ігнат нагадав, що 28 серпня внаслідок спільної операції Департаменту активних дій ГУР МОУ та спецпідрозділу "Примари" в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено російський малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" – носій крилатих ракет "Калібр". Тож серед запущених окупантами засобів повітряного нападу під час масованої атаки 28 серпня "Калібрів" не було. Саме це відрізняє її від атаки 21 серпня. Нагадаємо, уночі противник залучив 629 засобів повітряного нападу. Зокрема, на Україну летіли: 598 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів;

2 аеробалістичні ракети "Кинджал";

9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

20 крилатих ракет Х-101. Що відомо про масовану атаку 21 серпня? У ніч на четвер, 21 серпня, росіяни запустили по Україні 614 засобів повітряного нападу – ППО збила 577 із них.

Окрім 574 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів, противник застосував 4 аеробалістичні ракети "Кинджал", 2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, 19 крилатих ракет Х-101, 14 крилатих ракет "Калібр" тощо.

тощо. Унаслідок атаки було зафіксовано влучання на 11 локаціях, а падіння уламків – на 3.