В ночь на четверг, 28 августа, российская армия осуществила очередную массированную атаку на Украину. Тактика врага похожа на ту, что была применена 21 августа.

Детали рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

Смотрите также Под основным ударом Киев: все, что известно о последствиях массированного удара

В чем разница массированных атак 21 и 28 августа?

Игнат напомнил, что 28 августа в результате совместной операции Департамента активных действий ГУР МОУ и спецподразделения "Призраки" в Азовском море неподалеку временно оккупированного Крыма поражен российский малый ракетный корабль проекта "Буян-М" – носитель крылатых ракет "Калибр".

Поэтому среди запущенных оккупантами средств воздушного нападения во время массированной атаки 28 августа "Калибров" не было. Именно это отличает ее от атаки 21 августа.

Напомним, ночью противник привлек 629 средств воздушного нападения. В частности, на Украину летели:

598 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов;

2 аэробаллистические ракеты "Кинжал";

9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

20 крылатых ракет Х-101.

Что известно о массированной атаке 21 августа?