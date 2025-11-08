Якщо атаки продовжаться: експерт з енергетики спрогнозував, чого чекати взимку

Росія вночі 8 листопада завдала чергового масованого удару по Україні, поціливши по об'єктах критичної інфраструктури. Унаслідок атаки по всій країні запроваджені відключення світла.

Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, який запас міцності має українська енергосистеми і чи витримає вона подальші атаки. Також після обстрілу 8 листопада у Києві були запроваджено екстрені відключення світла та стався транспортний колапс, зокрема зупинився фунікулер.

Важливо Всі ТЕС "Центренерго" зупинилися після нічної атаки й більше не генерують електроенергію

Чи загрожують українцям серйозні графіки відключень світла?

Харченко наголосив, що запас міцності енергосистеми України не нескінченний. Проте в нашій країні головний запас, головна стіна безпеки – це атомні блоки. Ідеться про 9 атомних блоків, плюс імпорт електричної енергії, плюс децентралізована генерація.

Це буде надзвичайно важко зруйнувати росіянам, тому, навіть якщо вони зможуть зруйнувати практично левову частину теплової генерації, гідрогенерації, все ж таки ми зможемо пройти цю зиму на цій базі та на цьому складі обладнання, – зауважив директор центру досліджень енергетики.

Проте навіть у цьому разі, за його словами, будуть серйозні графіки відключень: по дві, по три черги, можливо, і більше в деяких регіонах. Але мінімальний обсяг електричної енергії, на його думку, в Україні матимуть цієї зими для потреб людей, економіки.

Зверніть увагу! Росіяни в ніч на 8 листопада також атакували газову інфраструктуру України. Як повідомили в Нафтогазі, внаслідок ударів сталося влучання та було пошкоджене виробниче обладнання компанії.

Олександр Харченко додав, що ризики є, і що можливе роз'єднання системи. Водночас цей ризик не такий високий: імовірніше, енергетична система може встояти.

Які наслідки атаки по Україні в ніч 8 листопада?