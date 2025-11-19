Військовий оглядач зауважив закономірність в атаках Росії: які регіони можуть бути під ударом

Росія вночі 19 листопада вчергове здійснила атаку по території України. Цього разу під ударами ворога були житлові будинки та цивільна інфраструктура у Тернополі, Львові, на Івано-Франківщині. Тиждень тому під масованою атакою перебував Київ.

Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що росіяни здійснюють свої атаки у певній послідовності. Він припустив, які регіони України можуть наступними опинитися під атакою Росії.

Яка черговість спостерігається в ударах росіян?

Попович наголосив, що у ніч на 14 листопада росіяни завдали масованого удару по Києву. А за кілька днів – сталася атака на західні регіони України.

Потім, імовірно, "настане черга" таких міст як Дніпро, Кременчук, Полтава – Придніпровської України. А потім – знову Київ. Приблизно таку черговість я для себе визначив,

– зазначив військовий оглядач.

Він звернув увагу на те, що Київ було атаковано дронами і великою кількістю балістичних ракет. Це зрозуміло, адже росіяни зважають на те, що до Києва підтягнуті комплекси Patriot, які можуть збивати балістику.

Крилаті ракети "Калібр", Х-101, які цього разу запускали з моря та з бомбардувальників, летять здебільшого по інших містах. Зокрема, вночі 19 листопада по Львову, Тернополю.

"Також Росія не припиняє бити по житловій забудові, по об'єктах енергетики. Київ постраждав під час останнього масованого обстрілу – тоді 30 багатоповерхівок зазнали влучань, були загиблі та поранені", – нагадав Денис Попович.

Важливо. Київ 14 листопада зазнав однієї з найжорстокіших атак ворога, через яку загинуло 7 людей. Авіаційний експерт Костянтин Криволап сказав, що росіяни розуміли, що українські сили будуть їхні ракети відводити за допомогою РЕБ, і ворог "хотів, щоб ми їх відвели". Криволап зазначив – "або залишаєшся без тепла та без електрики, або відводиш ракети", які потім можуть влучити по цивільній інфраструктурі.

Зараз, на превеликий жаль, також сталося влучання у будинок в Тернополі, де багато жертв. У Львові атаковано енергетичний об'єкт, а також склад з шинами, що призвело до задимлення у місті. Все це свідчить про те, що ворог не збирається зупинятися.

Що відомо про масовану атаку по Україні 19 листопада?