Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що росіяни здійснюють свої атаки у певній послідовності. Він припустив, які регіони України можуть наступними опинитися під атакою Росії.
Дивіться також Росія атакувала Україну "Шахедами" та ракетами: де лунали вибухи
Яка черговість спостерігається в ударах росіян?
Попович наголосив, що у ніч на 14 листопада росіяни завдали масованого удару по Києву. А за кілька днів – сталася атака на західні регіони України.
Потім, імовірно, "настане черга" таких міст як Дніпро, Кременчук, Полтава – Придніпровської України. А потім – знову Київ. Приблизно таку черговість я для себе визначив,
– зазначив військовий оглядач.
Він звернув увагу на те, що Київ було атаковано дронами і великою кількістю балістичних ракет. Це зрозуміло, адже росіяни зважають на те, що до Києва підтягнуті комплекси Patriot, які можуть збивати балістику.
Крилаті ракети "Калібр", Х-101, які цього разу запускали з моря та з бомбардувальників, летять здебільшого по інших містах. Зокрема, вночі 19 листопада по Львову, Тернополю.
"Також Росія не припиняє бити по житловій забудові, по об'єктах енергетики. Київ постраждав під час останнього масованого обстрілу – тоді 30 багатоповерхівок зазнали влучань, були загиблі та поранені", – нагадав Денис Попович.
Важливо. Київ 14 листопада зазнав однієї з найжорстокіших атак ворога, через яку загинуло 7 людей. Авіаційний експерт Костянтин Криволап сказав, що росіяни розуміли, що українські сили будуть їхні ракети відводити за допомогою РЕБ, і ворог "хотів, щоб ми їх відвели". Криволап зазначив – "або залишаєшся без тепла та без електрики, або відводиш ракети", які потім можуть влучити по цивільній інфраструктурі.
Зараз, на превеликий жаль, також сталося влучання у будинок в Тернополі, де багато жертв. У Львові атаковано енергетичний об'єкт, а також склад з шинами, що призвело до задимлення у місті. Все це свідчить про те, що ворог не збирається зупинятися.
Що відомо про масовану атаку по Україні 19 листопада?
Росіяни завдали удару по Тернополю, де відбулось влучання у багатоповерхівку. У будівлі стався обвал з 9 по 3 поверх. За попередніми даними внаслідок руйнування загинуло 20 людей і понад 60 зазнали поранення. Серед них 12 дітей.
По Львову ворог запустив бойові безпілотники та крилаті ракети. Росіяни поцілили по енергооб'єкту. Крім того, зазнали руйнувань деревообробне підприємство та складське приміщення. Через загоряння шин на цивільних складах, Львів затягнуло густим димом.
Крім того, цієї ночі Росія атакувала Івано-Франківську область – крилаті ракети "Калібр" ворог запустив по Бурштину, де пролунали вибухи.