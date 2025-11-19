Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что россияне осуществляют свои атаки в определенной последовательности. Он предположил, какие регионы Украины могут следующими оказаться под атакой России.

Какая очередность наблюдается в ударах россиян?

Попович отметил, что в ночь на 14 ноября россияне нанесли массированный удар по Киеву. А через несколько дней – произошла атака на западные регионы Украины.

Затем, вероятно, "наступит очередь" таких городов как Днепр, Кременчуг, Полтава – Приднепровской Украины. А потом – снова Киев. Примерно такую очередность я для себя определил,

– отметил военный обозреватель.

Он обратил внимание на то, что Киев был атакован дронами и большим количеством баллистических ракет. Это понятно, ведь россияне учитывают то, что в Киев подтянуты комплексы Patriot, которые могут сбивать баллистику.

Крылатые ракеты "Калибр", Х-101, которые на этот раз запускали с моря и с бомбардировщиков, летят в основном по другим городам. В частности, ночью 19 ноября по Львову, Тернополю.

"Также Россия не прекращает бить по жилой застройке, по объектам энергетики. Киев пострадал во время последнего массированного обстрела 14 ноября – тогда 30 многоэтажек подверглись попаданиям, были погибшие и раненые", – напомнил Денис Попович.

Важно. Киев 14 ноября подвергся одной из самых жестоких атак врага, из-за которой погибло 7 человек. Авиационный эксперт Константин Криволап сказал, что россияне понимали, что украинские силы будут их ракеты отводить с помощью РЭБ, и враг "хотел, чтобы мы их отвели". Криволап отметил – "или остаешься без тепла и без электричества, или отводишь ракеты", которые потом могут попасть по гражданской инфраструктуре.

Сейчас, к большому сожалению, также произошло попадание в дом в Тернополе, где много жертв. Во Львове атакован энергетический объект, а также склад с шинами, что привело к задымлению в городе. Все это свидетельствует о том, что враг не собирается останавливаться.

