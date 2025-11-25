Нові прийоми: авіаексперт розкрив, чому було так багато фальш-цілей в нічній атаці

Під час атаки вночі 25 листопада кожна ворожа ракета "Іскандер-М" мала три фальшиві цілі. Є кілька варіантів, чому російські окупанти запускали ракети саме у такий спосіб.

Проте зараз українські оператори зенітного комплексу вміють відрізняти фальшиві цілі. Авіаексперт Валерій Романенко пояснив 24 Каналу, що фальшивки дуже швидко втрачають швидкість, бо вони легкі.

Яка мета фальш-цілей?

Валерій Романенко зазначив, що ракета могла відстріляти фальшиві цілі для того, щоб відвернути увагу нашої протиповітряної оборони, або зосередити увагу, якщо летить не одна, а чотири цілі. Це дійсно знижує увагу зенітників і змушує намагатися збити всі чотири цілі. Однак українські сили знають, як розрізняти фальш-цілі.

Також є варіант, що загарбники ставили на балістичні ракети генератори радіоперешкод, які "забивали", засвічували сектори на радіолокаторах. Це потрібно для того, щоб не можна було на фоні перешкод розрізнити реальну ціль.

Ще варіант маневрування на термінальному відрізку, коли ракета падає. Але тут нічого нового. Це закладено ще при проєктуванні ракети, такі маневри на термінальному відрізку,

– підкреслив авіаексперт.

Чим небезпечна модернізація ракет?

На думку авіаційного експерта, модернізація ракети "Кинджал" не потрібна. Однак будь-які нові тактичні прийоми або технічні вдосконалення створюють проблеми для протиповітряної оборони.

Але якщо це тактичні прийоми, то вони проходять один-два рази. Після цього змінюється тактика, позиції зенітних підрозділів, наряд сил. У цьому випадку далі ці тактичні прийоми вже не проходять, бо ППО з ними знайоме і знає методи протидії,

– зауважив Романенко.

Якщо це технічні прийоми, то це може тривати трохи довше. Проте все одно одразу знаходяться можливості якось протидіяти або зробити моментальну заявку розробникам, щоб вони підказали, як можна протидіяти цим чи іншим прийомам.

Що відомо про нічну атаку?