Усього ескадрилья МіГ-31К: наскільки масованими можуть бути атаки "Кинджалами"

Росіяни протягом доби 14 грудня тероризували Україну ракетними обстрілами. Масштабну повітряну тривогу по всій країні оголошували декілька разів, адже ворог підіймав у небо МіГ-31К та випускав ракети.

Чи можуть цієї зими росіяни сконцентруватися на атаках балістикою, оскільки цей тип ракет важче збивати. Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Рано робити висновки

Зараз росіяни рідко використовують ракети "Кинджал", порівняно з 2022 роком. Військово-політичний оглядач зауважив, що окупанти не можуть використовувати ракети масово.

Навряд чи російські загарбники зможуть здійснити масований обстріл, наприклад, 70 ракетами Х-101/555. У них навіть носіїв у такій кількості немає. Зокрема, носіями "Кинджалів" є МіГ-31К, а їх всього ескадрилья,

– мовив Коваленко.

За його словами, Росія не може запускати понад 10 – 11 ракет одночасно або декількома групами. Протягом останніх атак ворог намагався пристосувати Ту-22м3 до "Кинджалів".

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Стратегічний бомбардувальник Ту-22м3 може використовувати ракети такого типу, але поки що жодного пуску "Кинджалів" з цього літака не спостерігалось. Зараз ще зарано робити висновки про те, що росіяни модернізували бомбардувальники та інтегрували під них ракети типу "Кинджал".

Ризик від ракет С-400 та С-300

У середньому Росія може виробляти близько 5 "Кинджалів" на місяць. Проте балістичних ракет іншого типу, наприклад С-400 чи С-300, в окупантів багато. Тому, ймовірно, росіяни можуть збільшити застосування ракет такого типу.

Тільки по прикордонних областях, тому що в ракет С-400 та С-300 є обмеження щодо дальності польоту. Залежно від модифікації дальність польоту ракети С-300 в середньому 70 кілометрів, а С-400 – 200 – 250 кілометрів,

– зауважив військово-політичний оглядач.

Він зазначив, що тиловій Україні не загрожують ці ракети. Проте з іншого боку, навіть ті області, які розташовані за 200 кілометрів від кордону з Росією або лінію бойового зіткнення не є тиловими, якщо їх розглядати з погляду ураження балістичними ракетами чи С-400.

До того ж не в усіх областях можна збивати ці ракети. Адже комплекс, який може їх перехоплювати або ЗРК Patriot, або SAMP/T, а Україна досі не отримала від партнерів ці системи ППО в необхідній кількості.

Атака України ракетами "Кинджал"