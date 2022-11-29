Чи наважиться Росія відстріляти по Україні усі ракети "в нуль"

Щоб підготуватись до нових ракетних ударів по Україні, росіянам потрібні одразу декілька речей.

Як працює план знищення України

Накопичити запас нових крилатих ракет типів "Калібр" та Х-101. Накопичити нові дані про актуальний стан енергосистеми України, щоб сформувати "банк цілей" для чергового обстрілу. "Дорозвідка" на місцевості об'єктів нашої інфраструктури за допомогою "коригувальників".

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Перекидання стратегічних бомбардувальників на "нетипові" аеродроми – захід не обов'язковий, але можливий.

На все про все у рашистів зазвичай йшло від одного до трьох тижнів. Не варто відкидати, що орки справді можуть скоротити до одного тижня цикл підготовки до нового масованого відстрілу ракет по Україні. Але далі потрібно розуміти таке.

На жаль, російський оборонно-промисловий комплекс має ще ширші можливості виготовляти нові крилаті ракети взамін відстріляних, аніж можна собі уявити. На одній зі збитих під Києвом 23 листопада крилатих ракет знайшли електроніку від однієї американської фірми, що виступає підрядником Пентагону. Ну а що, дуже зручний бізнес – одним продавати електроніку до "Томагавків", іншим – до Х-101.

Схоже, армія РФ також переглянула свою концепцію недоторканного запасу ракет на випадок "війни проти НАТО". І лишила в тому "ракетному НЗ" хіба що Х-102 та Х-55 для доставки ядерної зброї та свої гіперзвукові "Кинджали" (16 ракет цього типу орки уже відстріляли по нам, і рівно стільки ж ракет зробили взамін).

Важливо В російських пташках, які атакують Україну, знайшли західні "сюрпризи"

Сподіватися на ракетне виснаження марно

Відстрілювати свій запас ракет "в нуль" армії РФ не вперше: як виявилось, під час чергової війни проти Чечні у 1999 – 2000 роках загарбники відстріляли буквально весь залишок радянських Р-17 до ОТРК "Ельбрус" (він же "Скад").

Тому можливості росіян насправді значно більші, аніж лише "ще на 3 – 4 обстріли". Відповідно, "ракетна загроза" стає фактором постійним. Виходячи з цього, нам і доведеться в наступні декілька місяців вести свій побут та роботу.

Так, рашисти насправді в курсі, що вони своїми ракетними обстрілами аж ніяк не примусять Україну до перемовин з Кремлем. Вони також в курсі, що "стратегічні бомбардування" по об'єктах енергетики та інфраструктури насправді мало впливатимуть на здатність України оборонятись від агресора.

Орки просто теж уважно законспектували "хрестоматійну" докторську дисертацію майора ВПС США Томаса Гріффіта "Стратегічне атакування національних систем електропостачання" зразка 1994 року. І їх у цій праці явно влаштовує ось такий момент – систематичні удари по об'єктах електроенергетики перш за все призводять до страждань цивільного населення, яке за регулярної відсутності електрики доволі швидко "просідає" в плані "ієрархії цінностей піраміди Маслоу".

Простіше кажучи, росіяни хочуть щоб ми від їх ракет страждали настільки, щоб не могли потурбуватись про себе самостійно і щоб у нас були сили тільки на ненависть. Справді, ми і в темряві бачимо, ким є русня. Але наш обов'язок в наступні дні та тижні – нести світло своїм близьким із вірою в міцність нашої ППО та перемогу України.



Літаки, які росіяни використовують для масованих ракетних пусків по Україні / Фото з фейсбуку Івана Киричевського

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На фото для більшої наочності – російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС. Ракети більшого розміру із ромбічним січенням фюзеляжу – Х-101, ракети меншого розміру із круглим січенням фюзеляжу – Х-555.

Ту-95МС може взяти за один раз або до шести Х-555 у бомбовідсіку, або до восьми Х-101 на зовнішніх пілонах підвіски. Ракети обох типів, Х-101 та Х-555, мають бойову частину по 400 кілограмів кожна.

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