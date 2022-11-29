Решится ли Россия отстрелять по Украине все ракеты "в ноль"

Чтобы подготовиться к новым ракетным ударам по Украине, россиянам нужно сразу несколько вещей.

Как работает план уничтожения Украины

Накопить запас новых крылатых ракет типа "Калибр" и Х-101. Накопить новые данные об актуальном состоянии энергосистемы Украины, чтобы сформировать "банк целей" для очередного обстрела. "Доразведка" на местности объектов нашей инфраструктуры с помощью "корректировщиков".

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Переброска стратегических бомбардировщиков на "нетипичные" аэродромы – мера не обязательная, но возможная.

На все про все у рашистов обычно уходило от одной до трех недель. Не стоит исключать, что орки действительно могут сократить до одной недели цикл подготовки к новому массированному отстрелу ракет по Украине. Но дальше нужно понимать следующее.

К сожалению, у российского оборонно-промышленного комплекса есть еще более широкие возможности изготавливать новые крылатые ракеты взамен отстрелянных, чем можно себе представить. На одной из сбитых под Киевом 23 ноября крылатых ракет обнаружили электронику от одной американской фирмы, выступающей подрядчиком Пентагона. Ну а что, очень удобный бизнес – одним продавать электронику к "Томагавкам", другим – в Х-101.

Похоже, армия РФ также пересмотрела свою концепцию неприкосновенного запаса ракет на случай "войны против НАТО". И оставила в том "ракетном НЗ" разве что Х-102 и Х-55 для доставки ядерного оружия и свои гиперзвуковые "Кинжалы" (16 ракет этого типа орки уже отстреляли по нам, и ровно столько же ракет сделали взамен).

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Надеяться на ракетное истощение бесполезно

Отстреливать свой запас ракет "в ноль" армии РФ не в первый раз: как оказалось, во время очередной войны против Чечни в 1999 – 2000 годах захватчики отстреляли буквально весь остаток советских Р-17 к ОТРК "Эльбрус" (он же "Скад").

Поэтому возможности россиян действительно значительно больше, чем только "еще на 3 – 4 обстрела". Соответственно, "ракетная угроза" становится постоянным фактором. Исходя из этого, нам и придется в следующие несколько месяцев вести свой быт и работу.

Да, рашисты на самом деле в курсе, что они своими ракетными обстрелами никак не принудят Украину к переговорам с Кремлем. Они также в курсе, что "стратегические бомбардировки" по объектам энергетики и инфраструктуры действительно будут мало влиять на способность Украины обороняться от агрессора.

Орки просто тоже внимательно законспектировали "хрестоматийную" докторскую диссертацию майора ВВС США Томаса Гриффита "Стратегическая атака национальных систем электроснабжения" образца 1994 года. И их в этом труде явно устраивает вот такой момент – систематические удары по объектам электроэнергетики прежде всего приводят к страданиям гражданского населения, которое при регулярном отсутствии электричества довольно быстро "проседает" в плане "иерархии ценностей пирамиды Маслоу".

Проще говоря, россияне хотят, чтобы мы от их ракет страдали настолько, чтобы не могли позаботиться о себе самостоятельно и чтобы у нас были силы только на ненависть. Действительно, мы и в темноте видим, кем является русня. Но наша обязанность в следующие дни и недели – нести свет своим близким с верой в крепость нашей ПВО и победу Украины.



Самолеты, которые россияне используют для массированных ракетных пусков по Украине / Фото с фейсбука Ивана Киричевского

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На фото для большей наглядности – российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Ракеты большего размера с ромбическим сечением фюзеляжа – Х-101, ракеты меньшего размера с круглым сечением фюзеляжа – Х-555.

Ту-95МС может взять за раз или до шести Х-555 в бомбоотсеке, или до восьми Х-101 на наружных пилонах подвески. Ракеты обоих типов Х-101 и Х-555 имеют боевую часть по 400 килограммов каждая.

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