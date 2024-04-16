"Цьогоріч Україна може почати контратаки": на скільки масованих ударів Росія має ще ресурс
На третій рік повномасштабного вторгнення росіяни не відмовилися від масованих повітряних атак по Україні. Однак через брак ракет ворог не може накопичувати необхідну кількість, і застосовує зброю виготовлену буквально з коліс.
Який ресурс противник має зараз для ударів по Україні в коментарі 24 Каналу проаналізував генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. А також пояснив, що потрібно Україні для початку контрнаступальних дій і коли вони можуть стартувати.
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Скільки ракет лишилось в Росії
Стратегічно різних типів ракет в Росії: крилатих, балістичних, С-300, С-400 приблизно до 900 – 950 одиниць, зауважив Маломуж.
Тобто росіяни ще зможуть здійснити таких масованих атак 4-5, мінімум, залучивши невеликий резерв. Але комбіновано, зі зміною траєкторії, зі зміною систем наведення, адже, на жаль, вони досі використовують закордонні комплектуючі,
– додав генерал.
Без достатньої кількості протиповітряної оборони Україна не зможе відбивати атаки за ізраїльською моделлю – з ефективністю 98 – 99%. Україна досі має показник переважно 80 – 85%, по деяких регіонах близько 90%.
Мета атак
Метою масованих комбінованих ракетних атак по Україні зараз є обмеження можливостей нашої держави із забезпечення військово-промислового комплексу, економіки, енергетики.
Росіяни намагаються тиснути на українців, аби вони надзвичайно гостро реагували, створюють умови для дезорієнтації в різних верствах суспільства і регіонах.
Росія намагається тиснути, тому що єдиний формат, який зберіг суверенітет з моменту повномасштабної війни – це те, що люди об'єдналися, українці об'єдналися як єдиний народ для захисту держави. Удари росіян – це удари по потужному духу українців,
– зауважив генерал у відставці.
Росіяни сподіваються, що страх спонукає українців вимагати переговорів з Росією, залишити території, які зараз в окупації.
Коли Україна може розпочати контратаки
Маломуж переконаний, що за 3 – 4 місяці новітнє озброєння, зокрема і пакет від США, зброя від українського ВПК, допомога від європейських партнерів – мають бути згруповані в єдиний потужний кулак, який стане ґрунтом для стратегії контрударів та визволення української території.
Я думаю, що це друга половина цього року. В липні, серпні і далі повинні розвиватись такі події. Не чекати наступ на Харків, проривів. Наші конкретне завдання – тримати фронт. А стратегічне завдання – це завдавати ударів стратегічного рівня і визволяти нашу територію,
– резюмував ексголова української розвідки.
Ракетні обстріли України: останнє
- 15 квітня противник вдарив балістикою по Кіровоградщині. Місцева влада повідомила, що у місті минулося без руйнувань цивільної інфраструктури та без жертв.
- Вночі 15 квітня Росія вдарила по Дніпру. Там уразили інфраструктурний об’єкт, обійшлось без жертв.
- 14 квітня російські загарбники намагалися атакувати Одеську область. З акваторії Чорного моря запустили дві керовані авіаційні ракети Х-59, їх вдалося знищити силам протиповітряної оборони України ще над морем.