Тему знищення Кримського мосту в щоденному зведенні на 24 Каналі проаналізував полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник. На статтю The Sun відреагували й у ВМС України.

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Як знищити Кримський міст?

Черник зазначив, що Кримський міст можна знищити масованим комбінованим повітряним ударом. Самих лише британських ракет Storm Shadow не вистачить, бо це крилаті дозвукові ракети, які легко збити. Потрібна також допомога від балістики, зокрема, ракет ATACMS.

Мусить бути також велика дронова атака, як надводна/підводна, так і повітряна, щоб відволікати їхню ППО та ускладнювати РЕБ. Технічно не так уже це складно зробити. Зрештою, якби ми мали 220 – 240 літаків F-16 з далекобійними ракетами, то переломити все, що можна на Кримському півострові не склало б ніякої проблеми,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Чому тема знищення мосту виникає в Західних ЗМІ?

За словами військового експерта, тема знищення Кримського мосту в Західних ЗМІ може бути вигідна Кремлю. Москва сама може розкручувати такі теми на Заході, аби потім подати це своєму населенню. Мовляв, погляньте, що збираються зробити з Кримом, то всі на війну.

"Росіяни навчились, зрештою завжди вміли, гратися на великих світових медіамайданчиках. Як приклад можна згадати удар ХАМАС по Ізраїлю 7 жовтня. Великі видання сказали, що українцям нададуть на 30% менше снарядів, Пентагон це заперечив, але наші майданчики понад місяць продукували це й далі", – наголосив Черник.

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