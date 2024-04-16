Тему уничтожения Крымского моста в ежедневной сводке на 24 Канала проанализировал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник. На статью The Sun отреагировали и в ВМС Украины.

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Как уничтожить Крымский мост?

Черник отметил, что Крымский мост можно уничтожить массированным комбинированным воздушным ударом. Одних только британских ракет Storm Shadow не хватит, потому что это крылатые дозвуковые ракеты, которые легко сбить. Нужна также помощь от баллистики, в частности, ракет ATACMS.

Должна быть также большая дроновая атака, как надводная/подводная, так и воздушная, чтобы отвлекать их ПВО и усложнять РЭБ. Технически не так уж это сложно сделать. В конце концов, если бы мы имели 220 – 240 самолетов F-16 с дальнобойными ракетами, то переломить все, что можно на Крымском полуострове не составило бы никакой проблемы,

– заметил полковник запаса ВСУ.

Почему тема уничтожения моста возникает в западных СМИ?

По словам военного эксперта, тема уничтожения Крымского моста в западных СМИ может быть выгодна Кремлю. Москва сама может раскручивать такие темы на Западе, чтобы потом подать это своему населению. Мол, посмотрите, что собираются сделать с Крымом, то все на войну.

"Россияне научились, в конце концов всегда умели, играть на больших мировых медиаплощадках. В качестве примера можно вспомнить удар ХАМАС по Израилю 7 октября. Крупные издания сказали, что украинцам предоставят на 30% меньше снарядов, Пентагон это отрицал, но наши площадки более месяца продуцировали это и дальше", – подчеркнул Черник.

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