Окупанти останнім часом посилили обстріли українських міст. Зокрема, противник часто вдається до точкових ударів. Один із таких був завданий по Кіровоградській області.

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Підступний удар

У Силах оборони Півдня заявили, що росіяни поцілили ракетою на Кіровоградщині. На щастя, місцеве населення не постраждало.

На місці працюють відповідні екстрені служби, експерти. Наслідки атаки ще уточнюються.

Слід зауважити, що сьогодні протягом дня в Україні неодноразово оголошували повітряну тривогу.

Зокрема, о 16:25 сирена залунала й на Кіровоградщині. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку. За кілька хвилин у Кропивницькому пролунали вибухи.

Пізніше голова ОВА Райкович заявив, що у місті минулося без руйнувань цивільної інфраструктури.

Росія навмисно атакує енергетику

В Інституті вивчення війни пояснили ворожі удари по енергетичній інфраструктурі України. У такий спосіб Росія намагається погіршити український оборонно-промисловий потенціал. Аналітики зазначають, що розвиток ОПК з часом може дозволити Україні захищатися від Росії без допомоги Заходу.

Експерти наголосили, що нещодавня кампанія противника погіршила спроможності України з виробництва електроенергії. Путін не хоче, аби українська оборонна промисловість стала більш самодостатньою і втратила свою залежність від Заходу.

Нагадаємо, що саме значні затримки із допомогою і нерішучість західного світу надали Росії можливість розгорнути наступальні дії.

Окупанти вдарили по Дніпру