Оккупанты в последнее время усилили обстрелы украинских городов. В частности, противник часто прибегает к точечным ударам. Один из таких был нанесен по Кировоградской области.

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Коварный удар

В Силах обороны Юга заявили, что россияне попали ракетой по Кировоградской области. К счастью, местное население не пострадало.

На месте работают экстренные службы, эксперты. Последствия атаки еще уточняют.

Следует отметить, что сегодня в течение дня в Украине неоднократно объявляли воздушную тревогу.

В частности, в 16:25 сирена раздалась и в Кировоградской области. Воздушные силы сообщили о ракетной опасности. Через несколько минут в Кропивницком прогремели взрывы.

Позже глава ОВА Райкович заявил, что в городе обошлось без разрушений гражданской инфраструктуры.

Россия намеренно атакует энергетику

В Институте изучения войны объяснили вражеские удары по энергетической инфраструктуре Украины. Таким образом, Россия пытается ухудшить украинский оборонно-промышленный потенциал. Аналитики отмечают, что развитие ОПК со временем может позволить Украине защищаться от России без помощи Запада.

Эксперты подчеркнули, что недавняя кампания противника ухудшила возможности Украины по производству электроэнергии. Путин не хочет, чтобы украинская оборонная промышленность стала более самодостаточной и потеряла свою зависимость от Запада.

Напомним, что именно из-за значительных задержек с помощью и нерешительности западного мира Россия получила возможность развернуть наступательные действия.

Оккупанты ударили по Днепру