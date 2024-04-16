"В этом году Украина может начать контратаки": на сколько массированных ударов у России есть еще ресурс
На третий год полномасштабного вторжения россияне не отказались от массированных воздушных атак по Украине. Однако из-за нехватки ракет враг не может накапливать необходимое количество, и применяет оружие изготовленное буквально из колес.
Какой ресурс противник имеет сейчас для ударов по Украине в комментарии 24 Каналу проанализировал генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж. А также объяснил, что нужно Украине для начала контрнаступательных действий и когда они могут стартовать.
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Сколько ракет осталось в России
Стратегически разных типов ракет в России: крылатых, баллистических, С-300, С-400 примерно до 900 – 950 единиц, отметил Маломуж.
То есть россияне еще смогут осуществить таких массированных атак 4 – 5, минимум, привлекая небольшой резерв. Но комбинированно, с изменением траектории, с изменением систем наведения, ведь, к сожалению, они до сих пор используют зарубежные комплектующие,
– добавил генерал.
Без достаточного количества противовоздушной обороны Украина не сможет отражать атаки по израильской модели – с эффективностью 98 – 99%. Украина до сих пор имеет показатель примерно 80 – 85%, по некоторым регионам около 90%.
Цель атак
Целью массированных комбинированных ракетных атак по Украине сейчас является ограничение возможностей нашего государства по обеспечению военно-промышленного комплекса, экономики, энергетики.
Россияне пытаются давить на украинцев, чтобы они чрезвычайно остро реагировали, создают условия для дезориентации в различных слоях общества и регионах.
Россия пытается давить, потому что единственный формат, который сохранил суверенитет с момента полномасштабной войны – это то, что люди объединились, украинцы объединились как единый народ для защиты государства. Удары россиян – это удары по мощному духу украинцев,
– отметил генерал в отставке.
Россияне надеются, что страх побудит украинцев требовать переговоров с Россией, оставить территории, которые сейчас в оккупации.
Когда Украина может начать контратаки
Маломуж убежден, что за 3 – 4 месяца новейшее вооружение, в том числе и пакет от США, оружие от украинского ВПК, помощь от европейских партнеров – должны быть сгруппированы в единый мощный кулак, который станет основой для стратегии контрударов и освобождения украинской территории.
Я думаю, что это вторая половина этого года. В июле, августе и дальше должны развиваться такие события. Не ждать наступление на Харьков, прорывов. Наша конкретная задача – держать фронт. А стратегическая задача – это наносить удары стратегического уровня и освобождать нашу территорию,
– резюмировал экс-глава украинской разведки.
Ракетные обстрелы Украины: последнее
- 15 апреля противник ударил баллистикой по Кировоградщине. Местные власти сообщили, что в городе обошлось без разрушений гражданской инфраструктуры и без жертв.
- Ночью 15 апреля Россия ударила по Днепру. Там поразили инфраструктурный объект, обошлось без жертв.
- 14 апреля российские захватчики пытались атаковать Одесскую область. Из акватории Черного моря запустили две управляемые авиационные ракеты Х-59, их удалось уничтожить Cилам противовоздушной обороны Украины еще над морем.