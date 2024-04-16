Який ресурс противник має зараз для ударів по Україні в коментарі 24 Каналу проаналізував генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. А також пояснив, що потрібно Україні для початку контрнаступальних дій і коли вони можуть стартувати.

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Скільки ракет лишилось в Росії

Стратегічно різних типів ракет в Росії: крилатих, балістичних, С-300, С-400 приблизно до 900 – 950 одиниць, зауважив Маломуж.

Тобто росіяни ще зможуть здійснити таких масованих атак 4-5, мінімум, залучивши невеликий резерв. Але комбіновано, зі зміною траєкторії, зі зміною систем наведення, адже, на жаль, вони досі використовують закордонні комплектуючі,

– додав генерал.

Без достатньої кількості протиповітряної оборони Україна не зможе відбивати атаки за ізраїльською моделлю – з ефективністю 98 – 99%. Україна досі має показник переважно 80 – 85%, по деяких регіонах близько 90%.

Мета атак

Метою масованих комбінованих ракетних атак по Україні зараз є обмеження можливостей нашої держави із забезпечення військово-промислового комплексу, економіки, енергетики.

Росіяни намагаються тиснути на українців, аби вони надзвичайно гостро реагували, створюють умови для дезорієнтації в різних верствах суспільства і регіонах.

Росія намагається тиснути, тому що єдиний формат, який зберіг суверенітет з моменту повномасштабної війни – це те, що люди об'єдналися, українці об'єдналися як єдиний народ для захисту держави. Удари росіян – це удари по потужному духу українців,

– зауважив генерал у відставці.

Росіяни сподіваються, що страх спонукає українців вимагати переговорів з Росією, залишити території, які зараз в окупації.

Коли Україна може розпочати контратаки

Маломуж переконаний, що за 3 – 4 місяці новітнє озброєння, зокрема і пакет від США, зброя від українського ВПК, допомога від європейських партнерів – мають бути згруповані в єдиний потужний кулак, який стане ґрунтом для стратегії контрударів та визволення української території.

Я думаю, що це друга половина цього року. В липні, серпні і далі повинні розвиватись такі події. Не чекати наступ на Харків, проривів. Наші конкретне завдання – тримати фронт. А стратегічне завдання – це завдавати ударів стратегічного рівня і визволяти нашу територію,

– резюмував ексголова української розвідки.

Ракетні обстріли України: останнє