Какой ресурс противник имеет сейчас для ударов по Украине в комментарии 24 Каналу проанализировал генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж. А также объяснил, что нужно Украине для начала контрнаступательных действий и когда они могут стартовать.

Интересно Москва может быть заинтересована в теме уничтожения Крымского моста: Черник объяснил, зачем это Путину

Сколько ракет осталось в России

Стратегически разных типов ракет в России: крылатых, баллистических, С-300, С-400 примерно до 900 – 950 единиц, отметил Маломуж.

То есть россияне еще смогут осуществить таких массированных атак 4 – 5, минимум, привлекая небольшой резерв. Но комбинированно, с изменением траектории, с изменением систем наведения, ведь, к сожалению, они до сих пор используют зарубежные комплектующие,

– добавил генерал.

Без достаточного количества противовоздушной обороны Украина не сможет отражать атаки по израильской модели – с эффективностью 98 – 99%. Украина до сих пор имеет показатель примерно 80 – 85%, по некоторым регионам около 90%.

Цель атак

Целью массированных комбинированных ракетных атак по Украине сейчас является ограничение возможностей нашего государства по обеспечению военно-промышленного комплекса, экономики, энергетики.

Россияне пытаются давить на украинцев, чтобы они чрезвычайно остро реагировали, создают условия для дезориентации в различных слоях общества и регионах.

Россия пытается давить, потому что единственный формат, который сохранил суверенитет с момента полномасштабной войны – это то, что люди объединились, украинцы объединились как единый народ для защиты государства. Удары россиян – это удары по мощному духу украинцев,

– отметил генерал в отставке.

Россияне надеются, что страх побудит украинцев требовать переговоров с Россией, оставить территории, которые сейчас в оккупации.

Когда Украина может начать контратаки

Маломуж убежден, что за 3 – 4 месяца новейшее вооружение, в том числе и пакет от США, оружие от украинского ВПК, помощь от европейских партнеров – должны быть сгруппированы в единый мощный кулак, который станет основой для стратегии контрударов и освобождения украинской территории.

Я думаю, что это вторая половина этого года. В июле, августе и дальше должны развиваться такие события. Не ждать наступление на Харьков, прорывов. Наша конкретная задача – держать фронт. А стратегическая задача – это наносить удары стратегического уровня и освобождать нашу территорию,

– резюмировал экс-глава украинской разведки.

Ракетные обстрелы Украины: последнее