Протести уже в Уфі: чого насправді найбільше боїться Кремль

У столиці Башкирії – Уфі приблизно 1500 людей 19 січня вийшли на протести через ув'язнення активіста Фаїла Алсинова. На місце мітингу відразу стягнули силовиків, які почали затримувати протестувальників. Акція тривала недовго, але за цей час ОМОН затримав щонайменше 7 людей.

Чи мають протести у Республіці Башкортостан перспективи, про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. До слова, вийти на протести в Уфі 19 січня людей закликав співак, шоумен і танцівник Алтинай Валітов.

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Чого боїться Путін

На думу політтехнолога, є реальна перспектива серйозного розширення протестів й російська влада чудово розуміє це. Однак для цього важливе грамотне управління.

Революції виникають, але далі ними потрібно грамотно керувати,

– зауважив Тизенгаузен.

На його думку, Алсинова хочуть посадити не за те, що він екоактивіст. Спершу Фаїл захищав від золотовидобувачів заповідну територію, потім – цінні рифи, які хотіли зрізати содові компанії.

Алсинов навіть організував акцію, але губернатор міста вийшов з ОМОН й силою розігнав мітингувальників. Після цього на захист унікальних рифів вийшли декілька тисяч людей. Однак губернатор вирішив посадити активіста не за те, що він рифи захищав від содової компанії.

Фаїл Алсинов очолював націоналістичну організацію "Башкорт", яка підтримує та пропагандує вивчення башкирської мови та культури. Але коли це все відбувається, то далі рано чи пізно відбудеться момент самоідентифікації башкирів як окремого народу,

– додав політтехнолог.

Ув'язнений активіст допомагав башкирам усвідомити свою самоідентифікацію й те, що вони окремий народ зі своєю культурою. Водночас Владімір Путін скасовував обов'язкове вивчення мов національних меншин, адже боїться, що малі чи середні народи почнуть просинатися й казати, що мають свою територію.

"Згодом виникне питання, чому вони повинні збирати все добро зі своїх надр й відправляти у Москву, чи чому вбивають їхню культури. От за що Алсинова хочуть посадити у в'язницю й тому йому дали більший строк, ніж навіть просили прокурори", – підсумував Тизенгаузен.

Що передувало протестам в Уфі

Масові протести у Башкортостані спалахнули 15 січня. Люди вийшли на захист місцевого активіста Фаїла Алсинова, якого звинувачують у нібито "розпалювання міжнаціональної ворожнечі". До речі, ЗМІ назвали ці мітинги наймасовішими з 24 лютого 2024 року.

У місто Баймак влада одразу зігнала силовиків, які почали жорстоко затримувати протестувальників. Зокрема, людей били кийками та застосовували проти протестувальників сльозогінний газ. У відповідь мітингувальники кидали у силовиків сніжками.

Згодом башкирка опублікувала у мережі відео, у якому закликала чоловіків повернутися на батьківщину з війни в Україні. Мовляв, поки вони воюють за амбіції однієї людини, їхній народ б'ють кийками ОМОН і росгвардія.

У ГУР МО зауважили, що протести у Башкирії – лише початок масштабного невдоволення росіян.

що екоактивісту та очільнику забороненої у Росії організації "Башкорт" винесли вирок – 4 роки колонії загального режиму за звинуваченням в екстремізмі.