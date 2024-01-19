Протесты уже в Уфе: чего действительно больше всего боится Кремль

В столице Башкирии – Уфе около 1500 человек 19 января вышли на протесты из-за заключения активиста Фаила Алсинова. На место митинга сразу стащили силовиков, которые начали задерживать протестующих. Акция длилась недолго, но за это время ОМОН задержал не менее 7 человек.

Имеют ли протесты в Республике Башкортостан перспективы, об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. К слову, выйти на протесты в Уфе 19 января людей призвал певец, шоумен и танцовщик Алтынай Валит.

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Чего боится Путин

По мнению политтехнолога, есть реальная перспектива серьезного расширения протестов и российские власти прекрасно понимают это. Однако для этого важно грамотное управление.

Революции возникают, но дальше ими нужно грамотно управлять,

– заметил Тизенгаузен.

По его мнению, Алсинова хотят посадить не потому, что он экоактивист. Сначала Фаил защищал от золотодобытчиков заповедную территорию, затем ценные рифы, которые хотели срезать содовые компании.

Алсинов даже организовал акцию, но губернатор города вышел из ОМОН и силой разогнал митингующих. После этого на защиту уникальных рифов вышли несколько тысяч человек. Однако губернатор решил посадить активиста не за то, что он защищал рифы от содовой компании.

Фаил Алсинов возглавлял националистическую организацию "Башкорт", которая поддерживает и пропагандирует изучение башкирского языка и культуры. Но когда это все происходит, то дальше рано или поздно произойдет момент самоидентификации башкир как отдельного народа,

– добавил политтехнолог.

Заключенный активист помогал башкирам осознать свою самоидентификацию и то, что они отдельный народ со своей культурой. В то же время Владимир Путин отменял обязательное изучение языков национальных меньшинств, ведь опасается, что малые или средние народы начнут просыпаться и говорить, что имеют свою территорию.

"Впоследствии возникнет вопрос, почему они должны собирать все добро из своих недр и отправлять в Москву, или почему убивают их культуры. Вот за что Алсинова хотят посадить в тюрьму и потому ему дали больший срок, чем даже просили прокуроры", – подытожил Тизенгаузен.

Что предшествовало протестам в Уфе

Массовые протесты в Башкортостане вспыхнули 15 января. Люди вышли в защиту местного активиста Фаила Алсинова, которого обвиняют в якобы "разжигании межнациональной розни". Кстати, СМИ назвали эти митинги самыми массовыми с 24 февраля 2024 года.

В город Баймак власти сразу согнали силовиков, которые начали жестоко задерживать протестующих. В частности, людей били дубинками и применяли против протестующих слезоточивый газ. В ответ митингующие бросали в силовиков снежками.

Впоследствии башкирка опубликовала в сети видео, в котором призвала мужчин вернуться на родину с войны в Украине. Мол, пока они сражаются за амбиции одного человека, их народ бьют дубинками ОМОН и росгвардия.

В ГУР МО отметили, что протесты в Башкирии – только начало масштабного недовольства россиян.

что экоактивисту и руководителю запрещенной в России организации "Башкорт" вынесли приговор – 4 года колонии общего режима по обвинению в экстремизме.