МАУ не відновить міжнародні польоти раніше 1 липня: яких ще змін чекати пасажирам

Українська авіакомпанія МАУ закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня. В авіакомпанії вважають, що спочатку відновлюватимуться середньомагістральні перельоти.

У МАУ проаналізували ситуацію на ринку та вирішили закрити продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня. Про це у фейсбуці написав президент МАУ Євгеній Дихне.

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Він наголосив, що криза в авіагалузі призведе до істотних змін. Усі обговорення всередині компанії він окреслив наступними тезами:

авіаринок не відновиться до рівня планів на 2020 рік раніше, ніж у 2023 році;

до рівня планів на 2020 рік раніше, ніж у 2023 році; спочатку відновлюватимуться середньомагістральні перельоти ;

; дохід авіакомпаній у 2020 році знизиться на 314 мільярдів доларів;

у 2020 році знизиться на 314 мільярдів доларів; зміниться базові продукти та культура харчування на борту (відмова від гарячого харчування та надання упакованих страв);

відмова від перевезення в салоні ручної поклажі , безконтактна реєстрація на рейс, а також тимчасове закриття бізнес-лаунж зон та припинення продажу duty free;

, безконтактна реєстрація на рейс, а також тимчасове закриття бізнес-лаунж зон та припинення продажу duty free; велика частина літаків буде поставлена ​​"на бетон" , прискоряться плани щодо виведення з флоту старих літаків, відмова від замовлених літаків, особливо широкофюзеляжних (мають у ряді від 7 до 10 пасажирських місць та літають на далекі відстані);

, прискоряться плани щодо виведення з флоту старих літаків, відмова від замовлених літаків, особливо широкофюзеляжних (мають у ряді від 7 до 10 пасажирських місць та літають на далекі відстані); бізнес-перельоти постраждають істотніше в результаті кризи;

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Як коронавірус вплинув на авіагалузь

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair скорочує до 3000 робочих місць. Все через світову кризу, яку спричинив коронавірус.

Авіакомпанія Turkish Airlines перенесла дату відновлення внутрішніх і міжнародних перельотів.

Аби пом'якшити фінансовий вплив пандемії COVID-19 бюджетна авіакомпанія Wizz Air вжила низку заходів. Зокрема – щодо скорочення персоналу компанії та зарплат працівників. Wizz Air звільняє кожного п'ятого працівника.

У МАУ вирішили перевозити вантажі у салонах пасажирських літаків.



Коли країни відкриють кордони для іноземців / Інфографіка 24 каналу