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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

МАУ не відновить міжнародні польоти раніше 1 липня: яких ще змін чекати пасажирам

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МАУ не відновить міжнародні польоти раніше 1 липня
МАУ не відновить міжнародні польоти раніше 1 липня / Avianews

Українська авіакомпанія МАУ закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня. В авіакомпанії вважають, що спочатку відновлюватимуться середньомагістральні перельоти.

У МАУ проаналізували ситуацію на ринку та вирішили закрити продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня. Про це у фейсбуці написав президент МАУ Євгеній Дихне.

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Він наголосив, що криза в авіагалузі призведе до істотних змін. Усі обговорення всередині компанії він окреслив наступними тезами:

  • авіаринок не відновиться до рівня планів на 2020 рік раніше, ніж у 2023 році;
  • спочатку відновлюватимуться середньомагістральні перельоти;
  • дохід авіакомпаній у 2020 році знизиться на 314 мільярдів доларів;
  • зміниться базові продукти та культура харчування на борту (відмова від гарячого харчування та надання упакованих страв);
  • відмова від перевезення в салоні ручної поклажі, безконтактна реєстрація на рейс, а також тимчасове закриття бізнес-лаунж зон та припинення продажу duty free;
  • велика частина літаків буде поставлена ​​"на бетон", прискоряться плани щодо виведення з флоту старих літаків, відмова від замовлених літаків, особливо широкофюзеляжних (мають у ряді від 7 до 10 пасажирських місць та літають на далекі відстані);
  • бізнес-перельоти постраждають істотніше в результаті кризи;

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Як коронавірус вплинув на авіагалузь

  • Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair скорочує до 3000 робочих місць. Все через світову кризу, яку спричинив коронавірус.
  • Авіакомпанія Turkish Airlines перенесла дату відновлення внутрішніх і міжнародних перельотів.
  • Аби пом'якшити фінансовий вплив пандемії COVID-19 бюджетна авіакомпанія Wizz Air вжила низку заходів. Зокрема – щодо скорочення персоналу компанії та зарплат працівників. Wizz Air звільняє кожного п'ятого працівника.
  • У МАУ вирішили перевозити вантажі у салонах пасажирських літаків.

Коли країни відкриють кордони для іноземців
Коли країни відкриють кордони для іноземців / Інфографіка 24 каналу

Автор: Альона Захарова
Теги: Новини України Ryanair Wizz Air Бізнес Коронавірус в Україні авіація МАУ
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