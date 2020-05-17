МАУ не возобновит международные полеты ранее 1 июля: каких еще изменений ждать пассажирам

Украинская авиакомпания МАУ закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля. В авиакомпании считают, что сначала будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты.

В МАУ проанализировали ситуацию на рынке и решили закрыть продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля. Об этом в фейсбуке написал президент МАУ Евгений Дыхне.

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Он подчеркнул, что кризис в авиаотрасли приведет к существенным изменениям. Все обсуждения внутри компании он очертил следующими тезисами:

авиарынок не восстановится до уровня планов на 2020 год раньше, чем в 2023 году;

до уровня планов на 2020 год раньше, чем в 2023 году; сначала будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты;

доход авиакомпаний в 2020 году снизится на 314 миллиардов долларов;

в 2020 году снизится на 314 миллиардов долларов; изменится базовые продукты и культура питания на борту (отказ от горячего питания и предоставления упакованных блюд);

отказ от перевозки в салоне ручного багажа , бесконтактная регистрация на рейс, а также временное закрытие бизнес-лаунж зон и прекращение продажи duty free;

, бесконтактная регистрация на рейс, а также временное закрытие бизнес-лаунж зон и прекращение продажи duty free; большая часть самолетов будет поставлена "на бетон" , ускорятся планы относительно вывода из флота старых самолетов, отказ от заказанных самолетов, особенно широкофюзеляжных (имеют в ряде от 7 до 10 пассажирских мест и летают на дальние расстояния);

, ускорятся планы относительно вывода из флота старых самолетов, отказ от заказанных самолетов, особенно широкофюзеляжных (имеют в ряде от 7 до 10 пассажирских мест и летают на дальние расстояния); бизнес-перелеты пострадают существеннее в результате кризиса;

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