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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

МАУ не возобновит международные полеты ранее 1 июля: каких еще изменений ждать пассажирам

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МАУ не відновить міжнародні польоти раніше 1 липня
МАУ не відновить міжнародні польоти раніше 1 липня / Avianews

Украинская авиакомпания МАУ закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля. В авиакомпании считают, что сначала будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты.

В МАУ проанализировали ситуацию на рынке и решили закрыть продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля. Об этом в фейсбуке написал президент МАУ Евгений Дыхне.

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Он подчеркнул, что кризис в авиаотрасли приведет к существенным изменениям. Все обсуждения внутри компании он очертил следующими тезисами:

  • авиарынок не восстановится до уровня планов на 2020 год раньше, чем в 2023 году;
  • сначала будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты;
  • доход авиакомпаний в 2020 году снизится на 314 миллиардов долларов;
  • изменится базовые продукты и культура питания на борту (отказ от горячего питания и предоставления упакованных блюд);
  • отказ от перевозки в салоне ручного багажа, бесконтактная регистрация на рейс, а также временное закрытие бизнес-лаунж зон и прекращение продажи duty free;
  • большая часть самолетов будет поставлена "на бетон", ускорятся планы относительно вывода из флота старых самолетов, отказ от заказанных самолетов, особенно широкофюзеляжных (имеют в ряде от 7 до 10 пассажирских мест и летают на дальние расстояния);
  • бизнес-перелеты пострадают существеннее в результате кризиса;

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  • Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair сокращает до 3000 рабочих мест. Все из-за мирового кризиса, который вызвал коронавирус.
  • Авиакомпания Turkish Airlines перенесла дату возобновления внутренних и международных перелетов.
  • Чтобы смягчить финансовое влияние пандемии COVID-19, бюджетная авиакомпания Wizz Air приняла ряд мер. В частности – по сокращению персонала компании и зарплат работников. Wizz Air увольняет каждого пятого сотрудника.
  • В МАУ решили перевозить грузы в салонах пассажирских самолетов.

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Когда страны откроют границы для иностранцев / Инфографика 24 канала

Автор: Алена Захарова
Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Ryanair Wizz Air Бизнес авиация МАУ
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