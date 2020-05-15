Відновлення авіасполучення: Україна запустить рейси до тих країн, які погодяться

Деякі європейські країни вже почали відкривати свої кордони для іноземців. Тож українців бентежить, коли відновлять регулярні міжнародні авіаперевезення. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що це залежить від готовності інших держав приймати українців.

Криклій зауважив, що ситуація з відновленням регулярних авіаперевезень може відрізнятись по регіонах. Це залежатиме від епідеміологічної ситуації. Про це Криклій сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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За словами міністра інфраструктури, впродовж цього тижня відбулася зустріч з усіма перевізниками, зокрема національними. Міністр пояснив, що європейські країни починають відкривати кордони з кінця травня, а відкриття авіаперевезень з української сторони буде дзеркальним.

Точної дати запуску регулярних авіаперевезень в міністерстві ще немає, переговори із міжнародними партнерами веде міністерство закордонних справ,

– зазначив Криклій.

Нагадаємо, у Мінінфраструктури обговорюють питання організації чартерних рейсів після послаблення карантину. Крім того, Україна може відновити сполучення з Єгиптом, Туреччиною, а також Грузією (де іноземних туристів готуються приймати з 1 липня).

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Коли відновлять авіасполучення

Рішення про відновлення польотів має схвалити Кабінет Міністрів: саме це узаконить діяльність авіаперевізників та відкриє авіапростір.

Наразі авіапростір відкритий лише для тих людей, які хочуть евакуюватися з-за кордону через коронавірус.

Міністерство інфраструктури розробило план відновлення регулярного пасажирського сполучення.

Згідно з планом, запуск міжнародного авіасполучення в країни, які відкрили аеропорти для міжнародних рейсів, почнеться аж на третьому етапі.



План виходу України з карантину: етапи / Інфографіка 24 каналу