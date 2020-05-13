Полетіти ніхто не зможе, – Криклій закликав українців не скуповувати зараз дешеві авіаквитки

У Міністерстві інфраструктури заявили, що після закінчення карантину Україна не зможе одразу відновити міжнародне авіасполучення. Тому міністр інфраструктури Владислав Криклій закликав українців не купувати квитки, які продають деякі авіакомпанії.

Міжнародне авіасполучення не буде відновлене з 22 травня. Про це заявив очільник відомства Владислав Криклій, повідомляє "Громадське".

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Міністр нагадав, що інші країни закрили кордони для іноземних громадян.

Розумію, що там доступні, привабливі ціни, але потім вони будуть, у кращому випадку, обмінюватись на ваучери та фактично полетіти ніхто не зможе. Ви прилітаєте і на кордоні вам кажуть "повертайтесь додому". Все, квиток згорів,

– зазначив Криклій.

Він додав, що необхідно дочекатись офіційних повідомлень, щодо того, з якими країнами відновлене сполучення і вже після того купувати квитки.

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Коли відновлять авіасполучення

Рішення про відновлення польотів має схвалити Кабінет Міністрів: саме це узаконить діяльність авіаперевізників та відкриє авіапростір. Наразі авіапростір відкритий лише для тих людей, які хочуть евакуюватися з-за кордону через коронавірус.

Міністерство інфраструктури розробило план відновлення регулярного пасажирського сполучення. Згідно з планом, запуск міжнародного авіасполучення в країни, які відкрили аеропорти для міжнародних рейсів, почнеться аж на третьому етапі.



План виходу України з карантину: етапи / Інфографіка 24 каналу