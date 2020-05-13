Улететь никто не сможет, – Криклий призвал не скупать сейчас дешевые авиабилеты

В Министерстве инфраструктуры заявили, что после окончания карантина Украина не сможет сразу восстановить международное авиасообщение. Поэтому министр инфраструктуры Владислав Криклий призвал украинцев не покупать билеты, которые продают некоторые авиакомпании.

Международное авиасообщение не будет восстановлено с 22 мая. Об этом заявил глава ведомства Владислав Криклий, сообщает "Громадское".

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Министр напомнил, что другие страны закрыли границы для иностранных граждан.

Понимаю, что там доступные, привлекательные цены, но потом они будут, в лучшем случае, обмениваться на ваучеры и фактически улететь никто не сможет. Вы прилетаете и на границе вам говорят "возвращайтесь домой". Все, билет сгорел,

– отметил Криклий.

Он добавил, что необходимо дождаться официальных сообщений о том, с какими странами восстановлено сообщение и уже после того покупать билеты.

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Когда восстановят авиасообщение

Решение о возобновлении полетов должен одобрить Кабинет Министров: именно это узаконит деятельность авиаперевозчиков и откроет авиапространство. Сейчас авиапространство открыто только для тех людей, которые хотят эвакуироваться из-за рубежа из-за коронавируса.

Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения. Согласно плану, запуск международного авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для международных рейсов, начнется только на третьем этапе.



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