Чому МАУ і SkyUp дають ваучери, а не гроші за скасовані рейси: відповідь Криклія

Пандемія коронавірусу у світі внесла свої корективи у багато звичних аспектів нашого життя. Не виключенням є і авіаперевезення. Через карантинні обмеження авіакомпанії скасували рейси. Про те, чому МАУ і SkyUp не повертають пасажирам скасованих рейсів гроші за квитки, а пропонують ваучери – читайте далі.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій наголосив, що подібну практику використовують й іноземні авіакомпанії. Про це Криклій повідомив в інтерв'ю виданню ЛІГА.Бізнес.

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Він також зазначив, що Державіаслужба не втручається у господарські та цивільно-правові відносини авіакомпаній.

Пандемія трактується не лише українськими компаніями, а й іноземними, як надзвичайні обставини, механізм перенесення дати квитка або ваучер українські та іноземні авіакомпанії зараз пропонують як основний. І не тому, що авіакомпанії хочуть нажитися на пасажирах. Це форс-мажор світового масштабу. Звичайно, пасажири мають право звернутися до суду з позовами про повернення грошей,

– пояснив Криклій.

Міністр інфраструктури зауважив, що деякі авіакомпанії в Україні продають квитки на період після карантину, виходячи з сьогоднішньої дати його закінчення – 11 травня. Проте очевидно, що навіть після цієї дати будуть якісь обмеження.

Подивимося на ситуацію з боку авіакомпаній. Польотів немає, потрібно повертати гроші пасажирам, фактично немає продажів на літо. Касовий розрив, можливо витрати на лізинг літаків, зарплати. Кредити від банків для них закриті, тому що нічого дати в заставу. Який вихід – націоналізація, банкрутство або є третій варіант,

– заявив очільник Міністерства інфраструктури.

Криклій додав, що має на увазі МАУ і SkyUp. За його словами, у МАУ були великі збитки і борги були ще до кризи.

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Він запевнив, що наразі Мінінфраструктури намагається якомога раніше реанімувати авіацію. Мовиться про переорієнтування на внутрішнє сполучення, а також розглядають варіант зміни аеропортових зборів.

Як карантин вплинув на авіацію: головне

За попередніми прогнозами, прибуток авіакомпаній через пов'язану з коронавірусом кризу у 2020 році знизиться на 55% або на 314 мільярдів доларів у порівнянні з показником 2019 року.

Аби пом'якшити фінансовий вплив пандемії COVID-19 бюджетна авіакомпанія Wizz Air вжила низку заходів. Wizz Air звільняє кожного п'ятого працівника та зменшує зарплати.

В авіакомпанії МАУ ухвалили рішення про перевезення вантажів у салонах пасажирських літаків. Для цього використовуватимуть Boeing 767 і Boeing 737.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" наразі не планують повертати гроші за квитки на рейси, які скасували через пандемію коронавірусу. Натомість у компанії запропонували дві альтернативи – ваучери або безкоштовно перенести переліт.

Більше про те, як повернути гроші за квитки – читайте у матеріалі 24 каналу.